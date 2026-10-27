Brasile, annullati i passaporti di Flavio Bolsonaro: è in volo verso gli Stati Uniti. Giallo sulla sua fuga

Una possibile svolta nel caso Flávio Bolsonaro. Il senatore brasiliano, sconfitto domenica al ballottaggio presidenziale da Luiz Inácio Lula da Silva, avrebbe lasciato il Brasile e sarebbe attualmente in volo verso gli Stati Uniti. A riferirlo è il sito brasiliano Metrópoles, che cita fonti vicine alla famiglia Bolsonaro. La notizia non risulta ancora accompagnata da una conferma ufficiale delle autorità brasiliane. Il volo, secondo fonti vicine al senatore, avebbe come ultima destinazione la Florida.

Secondo la ricostruzione del portale, l’ultimo messaggio inviato da Bolsonaro al suo collaboratore Rogério Marinho risalirebbe alle 8 del mattino di oggi. Da quel momento non sarebbero emerse ulteriori comunicazioni pubbliche in grado di chiarire la posizione del parlamentare. Ieri il senatore ha fatto visita a suo padre, Jair: poco dopo ha pubblicato un video sui social media affermando di essere stato avvicinato e convocato dalla Polizia Federale per consegnare i suoi passaporti.

La notizia arriva poche ore dopo la decisione della Polizia federale brasiliana di annullare i passaporti del senatore, compreso quello diplomatico, in seguito alla mancata consegna della documentazione necessaria entro il termine stabilito dal Supremo Tribunal Federal. Il provvedimento era stato disposto dal giudice Alexandre de Moraes, che lunedì 26 ottobre aveva imposto a Bolsonaro il divieto di lasciare il territorio nazionale nell’ambito di un’inchiesta per presunto riciclaggio di denaro.

Già nelle prime ore di oggi il sito argentino Infobae aveva riferito di un possibile trasferimento di Bolsonaro attraverso la frontiera argentina, seguito da un volo privato diretto negli Stati Uniti. Quella prima indiscrezione era stata smentita da Marinho, che aveva assicurato che il senatore non aveva lasciato il Brasile.