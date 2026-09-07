Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 10:33
In evidenzaAggiornato alle ore 10:33
Politica estera

Cosa ci dice davvero la Germania

In Sassonia non hanno solo votato, hanno strappato il velo all’ipocrisia di una alleanza con la sinistra che ormai traballa da mesi

Tommaso Cerno
Top candidate Ulrich Siegmund shows thumbs up beside party leaders Tino Chrupalla and Alice Weidel, from left, at an election party of the "Alternative for Germany" (AfD) after the Saxony-Anhalt state elections in Magdeburg, eastern Germany, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) Associated Press / LaPresse Only italy and spain
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

La destra non è più solo un vento: è la forza che sta cambiando l’Europa e chiede di essere ascoltata. In Sassonia non hanno solo votato, hanno strappato il velo all’ipocrisia di una alleanza con la sinistra che ormai traballa da mesi. E così, mentre Berlino recita la stanca litania del cordone sanitario, il sistema Germania implode, segnando la fine definitiva dell’era social-verde. Il crollo della Cdu non è un incidente, ma un segnale d’allarme per tutto il mondo dei conservatori moderati e cattolici europei. Ostinarsi, come fa la Commissione, a tenere in piedi alleanze innaturali con Verdi e socialisti - soggetti con cui non esiste più alcuna sintonia programmatica - è un errore strategico suicida. Le migliori scelte di cambiamento oggi passano per la cosiddetta «maggioranza Giorgia», ovvero l’unione tra popolari e conservatori. Tajani ha ragione a preoccuparsi per una vittoria della destra che prescinde dai popolari, ma il punto focale è lo schema delle alleanze: se il Ppe continuerà a guardare a sinistra, i suoi elettori migreranno inevitabilmente verso destra. L’Europa ha voluto accogliere ogni identità fino a smarrire la propria, cancellando differenze fino a non riconoscersi più allo specchio. La rivolta di oggi ci dice che l’Europa tornerà a essere una nazione di nazioni solo quando avrà il coraggio di definire la propria identità. La chiamano «onda nera» perché hanno paura della realtà: quel nero, in fondo, è soltanto il buio che hanno lasciato dietro di loro.

DestraGermaniaElezioni

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.