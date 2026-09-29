Trump non molla sulle regole all’IA. L’allarme di Gates: “Miliardo di morti”

Dopo mesi di tensioni tra Anthropic e il Pentagono per l’uso militare dei modelli di Claude e dopo settimane in cui il tema della regolamentazione dell’intelligenza artificiale ha visto la Casa Bianca e i big del settore su lati opposti della barricata, Donald Trump ha invitato a cena al 1600 di Pennsylvania Avenue proprio il Ceo di Anthropic, Dario Amodei. A riferirlo è stato lo stesso presidente americano. «Come sapete, martedì incontreremo Anthropic», ha detto il tycoon riguardo al vertice in programma insieme allo speaker della Camera Mike Johnson. «Sarà un appuntamento importante. Inoltre, stasera cenerò proprio con il capo dell’azienda», ha spiegato ai media. «Sono giornate lunghe, ma a quanto pare riesco a gestirle, no? Sono giornate intense. La gente mi chiede: Davvero?. E io rispondo: Stasera ceno alle dieci. Viaggiamo in tutto il mondo e ceniamo fuori, ma va bene così. Quindi, cenerò con Dario, una persona molto stimata», ha aggiunto. Come ha riferito il Wall Street Journal, si è trattato del primo incontro di persona tra i due. Malgrado Trump abbia sostenuto i progressi degli Stati Uniti nello sviluppo di IA avanzata, la sua amministrazione ha espresso critiche nei confronti della società e dell’iniziativa per rafforzare la supervisione sui modelli di questa tecnologia. Poco tempo fa proprio Amodei ha lanciato un appello (insieme ai Ceo di alcuni colossi tecnologici) con cui chiedeva alle principali aziende di rallentare i ritmi di sviluppo, privilegiando la messa a punto di strumenti di sicurezza. Trump, invece, vuole che gli Stati Uniti non rinuncino a un settore che ha valore potenziale da migliaia di miliardi di dollari a causa dei rischi.

Il co-fondatore di Microsoft e filantropo Bill Gates ha esortato gli Usa ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell’IA, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi «più difficile» rispetto ai negoziati dell’era della Guerra Fredda per la limitazione delle armi nucleari. «Nessuno pensa che l’autoregolamentazione basti. È necessario che a Washington venga approvata una legge», ha detto a Nbc perché senza controllo si rischia «un miliardo di morti». E nella cittadina di Hazle Township, in Pennsylvania, NorthPoint Development ha offerto 10.000 dollari a ciascuna delle 4.500 famiglie residenti per ottenere il via libera ad un nuovo progetto di data center, il primo di 15 edifici su un’area di circa 526 ettari ai piedi dei monti Pocono. Per molti residenti la somma rappresenterebbe una cifra significativa: ad esempio, potrebbe coprire circa sei mesi di affitto per un appartamento con due camere da letto, oppure molti mesi di spesa alimentare o di carburante. Tuttavia, nonostante l’allettante offerta, ben poche tra le persone intervistate dal Wall Street Journal si sono dette entusiaste della costruzione.