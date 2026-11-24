Quando Donald Trump scende in campo, a Wall Street qualcuno - spesso proprio il presidente - può diventare molto ricco. Lunedì il ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia ha trasformato una vicenda aziendale in una straordinaria occasione di guadagni. Dallo stesso Huang al tycoon, passando per oltre 5mila investitori su Polymarket e Cantor Fitzgerald, la società del figlio del segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick.

Il primo ad aver brindato in onore del gran rientro è stato il diretto interessato: dopo il balzo del 31% messo a segno dal titolo lunedì, il ceo reintegrato ha visto il suo patrimonio personale gonfiarsi di circa 34 miliardi di dollari in ventiquattr’ore, sfondando il muro dei 150 miliardi. Subito dietro c’è invece Trump che ha detto di «aver parlato con il board e di averlo convinto (a riprendere Huang come ceo)». Stando all’analisi delle dichiarazioni patrimoniali, il tycoon detiene tra le 32mila e le 370mila azioni di Nvidia: una quota che con il rally di lunedì gli ha regalato una plusvalenza teorica tra 1,3 e 15 milioni di dollari. Un guadagno sulla carta che, se non altro, serve a tamponare i 42 milioni bruciati dalla sua posizione tra il picco di ottobre e lunedì.

Ma la vera magia - o forse il tempismo sospetto - si è consumata su Polymarket, la piattaforma di scommesse basata sulle criptovalute. Qui 5.381 account hanno incassato complessivamente 3,87 milioni di dollari netti puntando sul ritorno di Huang. Il contratto con scadenza 30 novembre veniva scambiato a 3 centesimi (3% di probabilità) fino a due minuti prima dell’annuncio di lunedì, per poi schizzare a 89 centesimi. Dietro le quinte spunta però il giallo: gli analisti di BubbleMaps hanno individuato 16 profili sospetti che, appena ricevuti i fondi, hanno scommesso 20mila dollari con un tempismo perfetto, portando a casa circa 350mila dollari. E un anonimo paperone della piattaforma ha guadagnato da solo 275.536 dollari. A chiudere il cerchio dei vincitori c’è Cantor Fitzgerald: la società guidata dal figlio di Lutnick, che in portafoglio vanta oltre un milione di azioni Nvidia, che solo nella giornata di lunedì ha incassato oltre 60 milioni di dollari.

Al Congresso, intanto, scoppia la bufera sulle tempistiche e sui possibili conflitti d’interesse (tra cui una donazione da 25 milioni di Nvidia per la nuova sala da ballo della Casa Bianca). Il senatore democratico Ruben Gallego accusa Trump «svendere la nostra sicurezza nazionale per tenere alta la Borsa» e chiede un’indagine sulle compravendite sospette, mentre alla Camera si invoca che l’audizione per Huang del 3 dicembre diventi pubblica.

E se la politica ribolle, i mercati hanno già smaltito l’euforia. Oggi la sbornia da rientro sembrava già finita: Nvidia ha lasciato sul terreno oltre il 7%, restando ancora il 35% sotto i massimi storici di ottobre, e l’intero comparto tech ha innestato la retromarcia (trascinando per la prima volta Anthropic sotto 83 dollari, il prezzo di quotazione). Insomma, il rimbalzo di lunedì somiglia più a uno short squeeze che a una svolta strutturale. Perché al di là del carisma di Huang, i fantasmi del settore non sono spariti: tra rischi politici e legali tutt’altro che risolti, spese in conto capitale fuori controllo per l’intero settore dell’Ia e lo spettro di una stretta normativa dopo il trionfo democratico alle elezioni, Wall Street torna a fare i conti con la realtà.