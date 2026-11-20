Washington Donald Trump cercava un posto nella Storia. Xi Jinping ha offerto il palcoscenico, ma né il leader cinese né l’altro ospite di riguardo a Shenzhen, Vladimir Putin, gli hanno concesso questo traguardo. Dal vertice in Cina è uscita una dichiarazione contro la guerra nucleare, accompagnata dalla promessa di continuare a parlarsi. Per il resto, mancano gli impegni a ridurre gli arsenali, un calendario negoziale e un sistema per verificare eventuali accordi. «Stiamo davvero facendo la storia», ha proclamato Trump all’apertura del trilaterale con Xi e il leader russo, a margine dell’incontro dell’Apec. Il presidente americano ha sottolineato la responsabilità delle tre potenze nel ridurre le armi atomiche e il pericolo che vengano utilizzate, ma fra quell’ambizione e il documento finale la distanza è rimasta considerevole. Il passaggio centrale della «Dichiarazione verso la pace» ribadisce che «una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta». Washington, Mosca e Pechino si impegnano a discutere come ridurre i rischi nucleari e impedire la proliferazione. Nessuno promette di smantellare una sola testata. Per Trump l’obiettivo è coinvolgere la Cina nel sistema di controllo degli armamenti finora dominato da Washington e Mosca. Il New START, ultimo trattato bilaterale che limitava le loro forze nucleari strategiche, è scaduto a febbraio. Sostituirlo con un’intesa a tre rappresenterebbe un successo diplomatico sostanziale. Convincere Xi ad accettare restrizioni, però, richiede ben più di un invito al tavolo. «Le interazioni positive fra grandi potenze non sono una scelta, ma una necessità», ha detto il leader cinese.

La disponibilità di Pechino a discutere di stabilità si accompagna a una precisa riserva: Russia e Stati Uniti possiedono molte più armi nucleari e devono procedere per primi a riduzioni consistenti. La Cina mantiene una dottrina dichiarata di non ricorrere per prima all’arma atomica e sostiene che l’ammodernamento del proprio deterrente risponda a esigenze difensive. Posizioni che lasciano ampio spazio all’espansione dell’arsenale, mentre i diplomatici discutono di moderazione. Putin ha invocato una cooperazione fondata su «rispetto reciproco, uguaglianza ed equilibrio degli interessi» e ha accolto favorevolmente il dialogo, senza però annunciare tagli. Un’apertura già avanzata lo scorso anno nel vertice di Ferragosto in Alaska con Trump. Dietro il linguaggio diplomatico emerge una sproporzione evidente. Secondo le stime 2026 della Federation of American Scientists, la Russia dispone complessivamente di 5.420 testate nucleari, gli Stati Uniti di 5.042, la Cina di 620. I totali russo e americano comprendono anche ordigni ritirati e in attesa di smantellamento. Le rispettive scorte militari ammontano a circa 4.400 e 3.700 testate. Pechino sta da tempo recuperando parte del divario. Nella valutazione presentata nel 2026, il Comando strategico statunitense prevede che la Cina supererà le mille testate impiegabili entro il 2030. La stima spiega l’urgenza di Washington: un accordo che escludesse Pechino consentirebbe alla Cina di continuare a espandere il proprio arsenale, mentre le due maggiori potenze accettano limitazioni. Nel mondo sono nove i Paesi dotati di armi nucleari: Russia, Stati Uniti, Cina, Francia, Regno Unito, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord. L’inventario complessivo è stimato in 12.187 testate. Mosca e Washington ne possiedono circa l’86 per cento. Per ora, la dichiarazione di Shenzen lascia intatti gli arsenali.