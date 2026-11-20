Shenzhen non è stata Yalta, e il testo uscito dal vertice lo dimostra. La dichiarazione in quattro punti firmata da Trump, Xi e Putin parla di pace, energia e rischio nucleare. Dell’Ucraina, che pure aveva fatto evocare la spartizione del mondo, non dice una parola. Nessuna sfera d’influenza, nessuna decisione sul destino di nessuno: i tre non hanno il potere di prenderne e hanno evitato di fingere di averlo.

Eppure il silenzio è la notizia. Putin non cercava un accordo, cercava una fotografia: sedere al tavolo dove sembra che si decida, senza concedere nulla. L’ha ottenuta. L’Europa ha assistito da fuori a un vertice sull’ordine mondiale in cui nulla è stato deciso ma tutto è stato messo in scena. È una Yalta della forma, non della sostanza, e per un continente escluso anche la forma pesa.

Il regista è stato Xi. Padrone di casa, ha scritto la cornice: i principi per i rapporti tra grandi potenze, i meccanismi di comunicazione nelle crisi, perfino l’abolizione delle armi nucleari, una proposta che non costa nulla e colloca Pechino nel ruolo di custode dell’ordine. Nessun impegno vincolante, nessun negoziato sul disarmo, solo un dialogo. Xi ha guadagnato prestigio senza perdere libertà d’azione.

Trump ha rivendicato un momento storico, ma il frutto concreto è la sintonia con Pechino sull’Iran e su Hormuz. Alla vigilia aveva negato di voler chiedere aiuto a Russia e Cina per la guerra con Teheran; a Shenzhen ha presentato come un successo la convergenza con Xi su come garantire il transito dell’energia. Il presidente che diceva di non avere bisogno di nessuno ha mostrato dove dipende dagli altri.

Il tempo guadagnato, però, ha una scadenza. La tregua commerciale con la Cina scade il 10 gennaio e a dicembre, in Florida, è previsto un nuovo incontro con Xi in margine al G20. Intanto il caso Nvidia continua a lacerare l’amministrazione, divisa tra chi vuole contenere Pechino e chi non vuole disturbare l’intesa. La foto ricordo è servita a rinviare la scelta, non a evitarla. A Miami Trump dovrà dire se vuole l’accordo o il contenimento. Finora ha fatto in modo di non dover scegliere.