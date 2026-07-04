"Ha fermato il Pentagono sui tagli alle forze Usa in Europa". La mossa di Rubio per salvare la Nato

Se c’è un filo conduttore che accomuna i principali resoconti giornalistici relativi al secondo mandato di Donald Trump, sembra consistere nell’assenza di freni inibitori nelle iniziative del tycoon e dei suoi collaboratori più stretti. Che così appare libero da condizionamenti esterni, e, soprattutto, interni alla Casa Bianca, ormai ridotta ad un circolo di yes man. Rispetto al primo mandato, tra il 2017 e il 2021, quando il miliardario era affiancato da generali e capi di gabinetto - i cosiddetti “adulti nella stanza” - oggi quei contrappesi interni sembrano essersi quasi del tutto dissolti. Infatti all’epoca erano spesso in grado di influenzare l’agenda del presidente e frenare le sue decisioni più azzardate in politica estera e di difesa.

Se la si guarda da questo punto di vista, però, la cavalleria potrebbe essere di nuovo in arrivo. Stando infatti a quanto riportato dal Wall Street Journal, il severo piano di riduzione delle truppe Usa in Europa stilato dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, spesso più trumpiano dell’originale, sarebbe stato bocciato dopo essere stato condiviso con Marco Rubio, responsabile della diplomazia statunitense e consigliere per la Sicurezza nazionale, e altri alti funzionari.

Secondo il quotidiano Usa, il mese scorso l’ex anchorman di Fox News si stava preparando a fare un “annuncio clamoroso” nel corso di un incontro con i vertici militari della Nato e rendere così noto che le riduzioni delle forze americane sarebbero andate oltre quelle previste in Polonia e Romania. Il niet di Rubio e co. avrebbe invece costretto Hegseth a comunicare una revisione dello schieramento militare degli States nel Vecchio Continente che dovrebbe durare fino a sei mesi.

Sebbene non scongiuri gli scenari peggiori per l’Europa (ormai comunque pronta ai tagli più volte annunciati da Trump), l’episodio lascerebbe intuire che l’amministrazione repubblicana non abbia ancora deciso in merito al ritmo e alla portata delle riduzioni delle truppe. Un tema che peraltro sarà al centro dell’imminente vertice tra il tycoon e i leader della Nato previsto la prossima settimana ad Ankara, in Turchia.

I funzionari della Nato nutrono la speranza che l’incontro dimostri l’unità con gli Stati Uniti e il sostegno all’Ucraina, ma temono che a prevalere siano le tensioni con Trump, il quale vorrebbe punire i Paesi dell’Alleanza che non spendono abbastanza per la difesa o che non hanno sostenuto la guerra contro l’Iran. Anche i membri del Congresso, inclusi importanti esponenti repubblicani, sono allarmati dalle proposte e dai discorsi incendiari pronunciati sin qui dal segretario della Difesa e temono che il Pentagono possa causare danni duraturi all’alleanza o incoraggiare la Russia.

Dal Dipartimento della Guerra fanno sapere che il messaggio del segretario Hegseth è in linea “con gli obiettivi e l’agenda del presidente” ma dall’altro lato del Potomac, alla Casa Bianca, qualche segno di nervosismo sarebbe trapelato. A maggio il capo del Pentagono ha annullato all'improvviso la rotazione di una brigata dal Texas alla Polonia suscitando le critiche di parlamentari e di Varsavia. Una decisione che ha sorpreso Trump, il quale ha chiamato Hegseth per chiedergli perché avesse trattato così male un alleato così prezioso.

Al netto delle dinamiche interne all’amministrazione Usa, l’incertezza nei rapporti transatlantici è tale che, come riferisce la Reuters, il vertice Nato previsto nel 2027 in Albania potrebbe essere annullato per evitare che il basso livello di

spesa per la difesa da parte di Tirana irriti il presidente americano. L’agenzia di stampa già ad aprile ha riportato che l’Alleanza sta valutando di porre fine ai consueti meeting annuali per evitare incontri tesi con Trump.