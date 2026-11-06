Hegseth in bilico, al Pentagono tira aria di epurazioni

Si considerava il «signore della guerra» invece rischia di diventarne il capro espiatorio. È il bizzarro destino di Pete Hegseth considerato fino a poco tempo fa uno dei possibili eredi di Donald Trump, ma ritrovatosi, dopo il terremoto del Midterm, nel mirino di repubblicani e democratici. A dar fuoco alle polveri ci pensa il vice presidente JD Vance. E lo fa con sette semplici parole. «La ragione per cui abbiamo perso è la guerra». Detto così sembra un segreto di pulcinella, ma la frase buttata lì 24 ore dopo la sconfitta, è un chiaro invito a cercare il responsabile degli errori commessi nel corso della fallimentare guerra all’Iran. Sulle prime nel mirino sembrano esserci il generale Dan Caine, capo dello Stato maggiore congiunto e l’ammiraglio Brad Cooper, responsabile del Comando Centrale. Ma in poche ore, mentre al Pentagono si respira un clima da notte dei lunghi coltelli, il mirino si sposta sul segretario alla Difesa. Il colpo di grazia deve però arrivare dal Presidente. Anche perché il primo ad attribuire ad Hegseth il peso di quella scelta è stato, mesi fa, lo stesso Donald Trump.

«Pete, io penso che tu sia stato uno dei primi adire facciamolo perché non possiamo lasciare che abbiano un’arma nucleare», ricordò il presidente lo scorso 23 marzo. Ma Trump per quanto tentato dallo scaricarsi di dosso le responsabilità della guerra capisce che dar un seguito così immediato alle parole di Vance significherebbe mettergli in mano il partito e la propria stessa successione. Così ai giornalisti che gli chiedono se voglia liquidarlo ribatte con un diplomatico «No, ha fatto un lavoro fantastico». Intanto però i vertici del Gop da sempre