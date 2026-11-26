Sì a una commissione d’inchiesta indipendente sul 7 ottobre (65 voti a favore, 50 contrari). Sì ai limiti di mandato per il primo ministro; sì al divieto di formare un governo per i parlamentari incriminati per reati penali e infine sì alla rimozione dei primi ministri in carica che affrontano accuse di questo tipo (65 voti a favore, 48 contrari). Il generale Gadi Eisenkot, incaricato dal capo dello Stato di formare un nuovo governo dopo il voto del 27 ottobre in Israele, punta a chiudere la partita sul prossimo esecutivo entro la fine della prossima settimana, pronto a giurare già il 2 dicembre, secondo indiscrezioni. Ma nel frattempo il nuovo Parlamento è già al lavoro per mettersi alle spalle l’epoca di Benjamin Netanyahu e impedire che il leader del Likud, oggi primo ministro ad interim, possa esercitare ancora il proprio potere. Nonostante Bibi abbia segnato un punto importante a suo favore, dopo che il Tribunale distrettuale di Gerusalemme ha raccomandato l’archiviazione della maggior parte delle accuse penali nel suo processo per corruzione, la battaglia politica è ancora aperta.

I via libera espressi ieri in prima lettura dai deputati della Knesset di Gerusalemme sono provvisori, dovranno passare all’esame e al voto di una commissione parlamentare e poi tornare alla Knesset per la votazione finale. Eppure indicano una strada chiara: la volontà del Parlamento, stando alle prime votazioni, di dare una svolta agli anni di governo di Bibi. A partire dal disegno di legge che apre la strada alla commissione d’inchiesta statale sul 7 ottobre, perché si indaghi in maniera indipendente, attraverso cinque esperti selezionati dalla magistratura, sulle falle e le responsabilità che non hanno fermato il progrom di Hamas e che Netanyahu non si è mai assunto. «Un dovere morale» per Eisenkot. Anche gli altri provvedimenti, a cominciare dal limite di 8 anni consecutivi per la carica di premier, sono sullo stesso solco.

È una corsa contro il tempo quella che sta conducendo il generale. Una corsa perché il futuro governo nasca entro la fine della prossima settimana, in modo da stare dentro ai tempi fissati dalle procedure ed evitare che Netanyahu acceleri sulla guerra all’Iran, che Bibi considera necessaria e allungherebbe la sua permanenza al potere. Il partito di Eisenkot, Yashar, e Yisrael Beytenu di Avigdor Liberman martedì hanno firmato un accordo di coalizione. Liberman sostiene che nascerà un governo «a maggioranza ebraica» (con i voti degli ultraortodossi di Utj). Potrebbe ottenere tre ministeri: Giustizia, Immigrazione e Difesa (ma su quest’ultimo dovrà vedersela con Yair Golan, leader dei Democratici). Il mandato di Eisenkot scade il 6 dicembre, prorogabile di due settimane. Se il generale non riuscirà nell’impresa, il capo dello Stato affiderà il nuovo incarico a Netanyahu. La battaglia è sul filo del tempo e delle alleanze.