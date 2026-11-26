Non ha incontrato Donald Trump a Shenzhen ma ha avuto tempo, e soprattutto piacere, di accogliere personalmente dieci nuovi ambasciatori stranieri in Corea del Nord. Kim Jong Un ha ricevuto le credenziali di alcuni diplomatici in una cerimonia senza eguali negli ultimi trent’anni, a conferma della volontà di Pyongyang di rafforzare la propria immagine globale. Ecco perché e qual è il messaggio.

Kim accoglie i diplomatici stranieri

L’incontro, raccontano i media nordcoreani, si è svolto presso la sede del Partito dei Lavoratori, a Pyongyang. Tra i diplomatici ricevuti figuravano i rappresentanti di Russia, India, Svezia, Vietnam, Indonesia, Brasile, Repubblica Ceca, Filippine, Thailandia e Bangladesh. Presente anche la ministra degli Esteri della Corea del Nord, Choe Son Hui.

Dietro questa novità c’è innanzitutto una modifica istituzionale. La revisione costituzionale approvata a marzo ha infatti trasferito al presidente della Commissione per gli Affari di Stato, carica ricoperta da Kim, il compito di accettare formalmente le credenziali dei nuovi ambasciatori. Una funzione che, durante la leadership di Kim Jong Il, era stata affidata al presidente del Presidium dell’Assemblea popolare suprema, il parlamento nordcoreano. L’ultimo precedente risaliva invece all’epoca di Kim Il Sung, nonno dell’attuale leader, che riceveva personalmente i rappresentanti diplomatici stranieri.

Il ministero sudcoreano dell’Unificazione ha interpretato la scelta come un tentativo di rafforzare la posizione di Kim quale capo dello Stato, tanto sul piano interno quanto su quello internazionale. Nel suo intervento, il leader nordcoreano ha dichiarato di voler ampliare le relazioni con gli altri Paesi sulla base dei principi di indipendenza, pace e amicizia, sostenendo che la Corea del Nord non persegua “supremazia né espansione”.

Il piano di Kim

Kim ha in ogni caso ribadito la necessità di rafforzare le capacità militari del Paese, giustificandole con le tensioni regionali e le esigenze di sicurezza nazionale.

C’è dell’altro. Come ha osservato l’agenzia AFP, la scelta di accogliere dieci ambasciatori e mostrarsi indifferente alle aperture di Trump suggerisce un’evoluzione dell’approccio diplomatico nordcoreano. Il presidente statunitense aveva infatti cercato di organizzare un incontro con il leader di Pyongyang durante la sua recente visita in Asia per il vertice Apec in Cina, senza però ottenere risultati.

A rare diplomatic moment in North Korea. Kim Jong Un personally received credentials from India's ambassador during a ceremony in Pyongyang on November 22, 2026.



It marked the first time in over three decades that North Korea's top leader received foreign envoys in person and… pic.twitter.com/0VGCOIDwPX — NDTV Profit News (@NDTVProfit) November 26, 2026

Per Lim Eul Chul, professore dell’Institute for Far Eastern Studies della Kyungnam University, Kim sta puntando su una diplomazia fondata sulla sovranità e sulla natura multipolare del nuovo ordine internazionale. In altre parole, il leader nordcoreano sembra voler accreditare il proprio Paese come un interlocutore autonomo, capace di costruire relazioni con più centri di potere senza dipendere necessariamente da Washington.

Questo modus operandi sta trovando terreno favorevole soprattutto nel rafforzamento dei rapporti con Mosca, consolidati dall’invio di militari nordcoreani a sostegno della guerra russa contro l’Ucraina. Anche ad altri Paesi potrebbe comunque interessare allacciare i rapporti diplomatici con Kim.