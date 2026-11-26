In attesa dell’ultimo dibattito televisivo elettorale in programma stasera, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez deve incassare il fuoco proveniente dal suo stesso partito politico. Hanno fatto discutere infatti le dichiarazioni di Felipe Gonzalez, ex primo ministro socialista dal 1982 al 1996 (il governo più longevo dell’era post-franchista), che ha affermato di “non voler votare Sanchez” se si fosse presentato. Per la precisione, Felipe Gonzalez aveva ammesso che avrebbe optato per la scheda bianca. “Se mi sento rappresentato da qualcuno lo voto, e comunque scheda bianca è un’opinione positiva, non un’astensione”.

In realtà tutta la vecchia guardia del Partito Socialista è abbastanza lacerata al suo interno, in vista delle elezioni di domenica 29 novembre. Gonzalez è uno storico rivale di Pedro Sanchez, i due faticano a sopportarsi e non hanno mai nascosto, almeno a parole, questo astio reciproco.

Tutto era nato nel settembre 2016, quando Sanchez era stato esautorato dal Comitato Federale, il “Parlamento interno” socialista e dalla vecchia guardia capeggiata appunto da Gonzalez per non aver appoggiato un governo di larghe intese con il Partito Popolare. Ritrovatosi in minoranza nello stesso Psoe, l’allora segretario si era dimesso, iniziando una delle sue tante “remuntadas”, innanzitutto per recuperare la leadership del Psoe e infine, nel 2018, la poltrona da primo ministro alla Moncloa.

Mentre Felipe Gonzalez sostanzialmente ha continuato a voltare le spalle al candidato premier, con tutto il peso carismatico della sua figura, altri ex membri di quel gabinetto socialista hanno invece appoggiato Pedro Sanchez. Tra questi Javier Solana, ex segretario generale della Nato. In un documento congiunto pubblicato su “El Pais” hanno ribadito che “il governo Sanchez deve continuare con i miglioramenti in termini economici e sociali che ha prodotto negli ultimi anni”. Un Sanchez che dal canto suo ha cercato di fare buon viso a cattivo gioco alle dichiarazioni di Gonzalez spiegando che “contro l’estrema destra non ci vuole il bianco, ma il rosso”. Colore del socialismo e del suo partito, naturalmente.

Intanto gli ultimi sondaggi danno il Partito Socialista in risalita, a discapito però della sinistra estrema rappresentata dal cosiddetto “Frente Amplio”, una versione ancora più frammentata del campo largo italiano e senza Podemos che correrà a sé. È quindi chiaro come la coalizione Partito Popolare + Vox sia ancora la favorita alla vigilia delle consultazioni di domenica sera. Da vedere se ottenendo la maggioranza assoluta o meno.