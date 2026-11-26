«Non succederà nulla perché non c’è nulla»: Benjamin Netanyahu lo disse già nel 2017 all’inizio dell’indagine giudiziaria che poi lo ha trascinato in un processo durato 6 anni e mezzo e da cui è stato liberato in massima parte ieri. Emozionato, reso roco dalla svolta, d’un tratto è apparso un uomo che ha subito la menzogna e la tortura giudiziaria per dieci anni, demonizzato, perseguitato da bugie che dall’alba alla notte hanno scavato una ferita nella vita sua e della sua famiglia, che hanno spaccato il Paese. Ora lo ripete: «Non succederà nulla perché non c’è nulla». «Non sono stato un primo ministro, ma l’accusato numero uno».

Il film è surrealista: Netanyahu che entra e esce da un’aula giudiziaria mentre fuori suonano le sirene; che chiede il permesso della Corte per le riunioni di gabinetto mentre si gioca la vita del Paese; che chiede una giornata per la visita di Trump; che per andare all’Onu e alla Casa Bianca implora una licenza concessa o negata. «Corrotto»: su tutti i giornali del mondo, in particolare quelli più garantisti, Netanyahu ha pagato in moneta giudiziaria essere conservatore, occidentale, costretto alla guerra di difesa difficile dopo il 7 ottobre. «Corrotto» è la maggiore delle accuse, quella del caso 4000, Bezeq Walla: da ministro delle Comunicazione avrebbe dato vantaggi normativi a Shaul Elovitch, proprietario della compagnia telefonica Bezeq, in cambio della copertura favorevole di Walla.

Fra autentiche lacrime della sinistra e il tripudio di chi aveva sempre seguitato a sostenere l’innocenza di Bibi, ieri l’accusa è stata dichiarata inattendibile dai giudici stessi; così anche per la causa 2000 che accusando Netanyahu di frode e abuso di fiducia, sosteneva che per un po’ di simpatia mediatica di Arnon Moses, editore di Yediot Aharonot, il premier gli avrebbe promesso di bloccare il giornale suo amico e concorrente di Yediot Israel HaYom. Anche in questo caso, i giudici hanno detto che il processo non ha sostanza. Resterebbe l’accusa più lieve, quella dei sigari e dello champagne. Ma è fragile, i giudici chiedono di chiuderla con un accordo. Ora deve decidere Gali Baarav Miara, la procuratrice dello Stato. Di lei è chiaro che considera Netanyahu un nemico politico, ma sarà difficile possa insistere sulle accuse impossibili. E sarà anche difficile recuperare la fiducia della gente nei giudici - Netanyahu l’ha detto - non è possibile che sulla base di un’incriminazione soggettiva si butti all’aria un Paese, l’Italia ne sa qualcosa.

Netanyahu non parla di vendetta, anzi torna sulla necessità di un governo di coalizione a fronte del pericolo iraniano. Ma il pubblico che ha visto spendere miliardi e un decennio in un processo vano, che ha sofferto l’oltraggio al suo primo ministro, brucia al pensiero che il Paese, i media, lo stato, l’economia, abbiano danzato alla musica che ha anche influenzato le elezioni. Il fronte che ha fiancheggiato il processo dovrebbe almeno chiedere scusa per riavviare un minimo di fiducia reciproca. Dieci anni di processo al premier per sigari e champagne finito nel niente, qualcuno deve risponderne di fronte alla storia.