I complottisti e i sonni di Donald. “Un telecomando per svegliarlo”

Il grande sonno divide l’America. Ed è quello di Donald Trump, non serve precisarlo. Gli episodi in cui il commander in chief è sembrato appisolarsi in pubblico sono diversi e rappresentano ormai una categoria mediatica a sé. Ma l’ultimo, avvenuto alla Casa Bianca qualche giorno fa, è diventato un curioso laboratorio per complottisti sprezzanti del senso del ridicolo. Che hanno visto un cervellotico legame nel ciclo del sonno del presidente Usa con i movimenti di una persona presente all’evento.

Tutto è accaduto lo scorso 10 agosto nello Studio Ovale, dove Trump assisteva a un certamente non allettantissimo intervento di Jay Bhattacharya, direttore del National Institute of Health nell’ambito di un evento sui vaccini pediatrici. Trump, ottantenne in forma ma pur sempre nell’età in cui la gran parte dei comuni mortali passa il suo tempo sulle panchine del parco o a casa davanti ai programmi pomeridiani della tv, evidentemente avrebbe desiderato trovarsi ovunque ma non là, e un video lo riprende in posture che sembrano proprio quelle di un uomo che sonnecchia, con la testa che cade continuamente di lato.

Verità o impressione? Poco conta. Conta il fatto che su questo canovaccio qualcuno ha costruito una puntata di Black Mirror. Spieghiamo. Nel video incriminato si vede l’influencer Maga Jayme Leagh Franklin, in piedi dietro a Trump, toccarsi continuamente la pancia, gesto peraltro piuttosto normale visto che la signora è notoriamente incinta. Ma secondo un utente di X quei gesti ripetuti della donna non erano casuali ma sarebbero serviti ad attivare un telecomando in grado di dare una scossa al tycoon ogni volta il sonno lo sopraffaceva. Il video ha presto guadagnato 30 milioni di visualizzazioni e commenti, alcuni esilarati dalla teoria, altri invece da essa convinti, e la Leagh Franklin si è guadagnata anche un soprannome, The Zapper, ovvero il «telecomando».

Di fronte a questa ondata di reazioni su una vicenda altrimenti risibile, la donna ha presto reagito nel modo più semplice, dicendo la verità: «Sono solo incinta, sciocchi», ma naturalmente non ha fermato le teorie complottiste, che notoriamente si fanno beffe della ragione

La vicenda, pur se grottesca, dimostra una volta di più come le immagini di Trump apparentemente assopito siano ormai diventate un piccolo filone politico e mediatico negli Stati Uniti, ancora di più perché Trump, quando era «all’opposizione», aveva spesso ironizzato sulla tendenza dell’allora presidente Joe Biden a schiacciare sonnellini in pubblico, al punto da averlo soprannominato Sleepy Joe.

Ora Trump viene ripagato con la stessa moneta, anche se il Washingotn Post sostiene che gli episodi analoghi legati a Biden godevano di molta maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica. Una ricostruzione pubblicata pochi giorni fa da Indy100 conta 26 occasioni nel secondo mandato nelle quali Trump sarebbe sembrato addormentarsi o sonnecchiare durante eventi pubblici. Dentro c’è di tutto, immagini che sembrano decisamente eloquenti e altre che potrebbero semplicemente aver colto Trump con gli occhi chiusi.