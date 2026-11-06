In Francia protesta record. E a Tolosa liceo in fiamme

Oltre 600mila manifestanti in piazza in Francia, secondo i dati del ministero dell’Interno. Quasi 1,6 milioni per i sindacati, di cui 350 mila a Parigi. Di certo è stata un’altra giornata caldissima di proteste contro il carovita nell’Esagono, la più partecipata in una singola giornata di mobilitazione durante questo autunno. Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha convocato una «conferenza sociale» che riunirà sindacati e datori di lavoro per il 9 novembre a Matignon.

Gli studenti francesi non hanno organizzato l’evento ma hanno accompagnato i sindacati. Anzi hanno aperto la giornata, con i consueti blocchi agli istituti, 81 secondo i liceali. Sfortunatamente, come ormai accade sempre più spesso, nel giorno dello sciopero nazionale, non sono mancate le violenze. Un liceo di Tournefeuille, vicino a Tolosa, è stato attaccato e dato alle fiamme da individui incappucciati. Secondo le ricostruzioni, alcune persone sarebbero entrate nell’edificio e avrebbero lanciato fuochi d’artificio. L’istituto ha riportato gravi danni, ma nessuno è rimasto ferito. Le autorità stanno indagando.

Quanto alle rivendicazioni della piazza pacifica, è il Segretario nazionale del sindacato Cfdt Istruzione, Laurent Gomez, a spiegare: «Se oggi ci stiamo mobilitando è anche perché sono stati i giovani a darci il via. Loro non hanno aspettato le elezioni politiche. Hanno deciso di prendere in mano il loro destino. Hanno ragione, forse dobbiamo allora prendere in mano il nostro senza aspettare», ha detto riferendosi alle elezioni presidenziali che si terranno nel paese fra cinque mesi.