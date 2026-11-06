La minaccia delle inchieste. “Preparate gli avvocati”

I democratici affilano le armi. La vittoria alle elezioni di metà mandato, che ha consegnato le chiavi del Congresso al partito dell’asinello, apre anche una stagione di forte contrasto con la Casa Bianca. Robert Garcia, eletto in California, non ha nemmeno aspettato l’ufficialità dei risultati e su X ha avvertito il Gop di «munirsi di avvocati», mentre il senatore dell’Oregon Ron Wyden si è limitato a twittare: «Subpoenas», ovvero mandati di comparizione.

La sensazione è che stavolta si voglia ingaggiare una battaglia a tutto campo, non solo contro Donald Trump. Quindi, se l’ombra di un nuovo impeachment resta sempre sullo sfondo, lo scontro potrebbe riguardare diversi alleati del presidente, inclusa la sua famiglia. C’è, insomma, la voglia di esercitare in modo estensivo il potere di supervisione che spetta al Congresso sulla Casa Bianca e dintorni.

Come ha notato Axios, l’idea di iniziare mettendo sotto indagine mezzo mondo repubblicano non sarebbe nemmeno in contrasto con il mandato. Secondo un sondaggio di Associated Press, oltre la metà degli elettori ha detto di essere preoccupata, non solo per il caro vita, ma anche per la corruzione governativa. Per sette americani su dieci, il Congresso non sta facendo abbastanza per controbilanciare il potere presidenziale.

Il primo esponente di peso a finire nel mirino sarebbe Pete Hegseth, capo del Pentagono. Negli ambienti democratici si discute anche della possibilità di avviare una procedura di impeachment per il modo in cui ha gestito la guerra in Iran e per le «purghe» ai vertici militari.

Ma i temi sul tavolo sono tanti. C’è chi vuole indagare sull’Ice per capire come fermare le retate contro gli immigrati irregolari. Ad esempio, Peggy Flanagan, neoletta senatrice del Minnesota, ha già proposto di abolirla. Altri vogliono spingere sul dossier degli Epstein Files, altri ancora vogliono indagare sul Doge, il famoso dipartimento per i tagli alla spesa, e mettere nel mirino Elon Musk.

Molti vogliono puntare sulle attività del clan Trump per indagare su presunte operazioni di corruzione aziendale e sui rapporti tra gli affari privati e i contratti governativi. Potrebbero quindi arrivare convocazioni per i figli di Trump, Don Jr. ed Eric, ma anche per personaggi chiave come il genero Jared Kushner e Steve Witkoff. In sostanza, si preannunciano mesi di tensione lungo Pennsylvania Avenue, tanto che Trump pensa già a giocare in difesa, promettendo grazie presidenziali ad alleati e collaboratori.