Le midterm degli outsider: chi sono i nuovi volti che ridisegnano la politica Usa

Volti nuovi ma con profili già navigati nella politica locale e nazionale. Questa notte gli Stati Uniti stanno mostrando una nuova generazione di politici destinata a guidare il Paese nei prossimi anni.

Chris Pappas

Chris Pappas è stato eletto al Senato per il New Hampshire. Il volto moderato dei Democratici conquista il seggio lasciato da Jeanne Shaheen. Già deputato, Pappas ha sconfitto il repubblicano John Sununu, esponente di una storica dinastia locale. La sua vittoria conferma la capacità democratica di parlare all’elettorato indipendente.

Dan Osborn

Restiamo al Senato, ma questa volta andiamo in Nebraska. Dan Osborn, meccanico industriale, veterano della Marina ed ex leader sindacale, è il volto del populismo indipendente americano. Dopo aver sfiorato l’impresa nel 2024, è tornato a sfidare il repubblicano Pete Ricketts in uno Stato saldamente conservatore. Sostenuto dai Democratici senza aderire al partito, ha costruito la propria identità sulla difesa dei lavoratori e sulla critica alle élite politiche.

Annie Andrews

New entry anche Annie Andrews eletta al Senato per la South Carolina. Pediatra di professione, ha sconfitto la repubblicana Darline Graham, sorella del senatore Lindsey Graham, scomparso a luglio. In uno Stato che non eleggeva un democratico al Senato dal 1998, Andrews ha puntato sull’accesso alle cure, sul costo della vita e sulla lotta alla corruzione. Una vittoria che infrange una lunga egemonia repubblicana e restituisce competitività ai Democratici nel profondo Sud.

Troy Jackson

Outsider anche altri tre senatori di questa tornata. Troy Jackson per il Maine, ha ottenuto un risultato epico. Boscaiolo di quinta generazione, incarna il volto operaio della sinistra americana. Ex presidente del Senato statale del Maine, ha sconfitto la veterana repubblicana Susan Collins, al Congresso dal 1997. Sostenuto anche da Bernie Sanders, ha costruito la campagna sulla sanità universale e sulla difesa dei lavoratori, colpiti dall’aumento dei prezzi e dalle tensioni commerciali con il Canada. Una vittoria che restituisce ai Democratici un seggio cruciale.

Josh Turek

Josh Turek eletto al Senato per l’Iowa, è stato invece due volte campione paralimpico di basket in carrozzina, e porta al Senato una storia di sport, disabilità e impegno civile. Deputato democratico nell’Iowa, ha sconfitto la repubblicana Ashley Hinson, conquistando un seggio che il partito non otteneva dal 2008. La sua campagna ha puntato su un populismo pragmatico, vicino agli agricoltori e alle famiglie colpite dal rincaro di carburanti e fertilizzanti. Una vittoria che fa tornare i dem competitivi nell’America rurale.

Adam Hamilton

Adam Hamilton eletto al Senato nel Kansas, è invece un pastore metodista. Fondatore della Church of the Resurrection, una delle maggiori comunità metodiste americane, ha sconfitto il senatore Roger Marshall, riportando un democratico al Senato dopo 94 anni. La sua candidatura ha mixato fede cristiana, moderazione e attenzione alle difficoltà economiche delle famiglie.

Gina Hinojosa

Uno dei risultati storici di questa notte: Gina Hinojosa eletta governatrice del Texas. Democratica ed esponente della politica statale, diventa la prima governatrice latina dello Stato, sconfiggendo il repubblicano Greg Abbott. La sua affermazione rompe il lungo predominio conservatore alla guida del Texas e rappresenta uno dei risultati più significativi delle midterm assieme a quello dell’ormai senatore Talarico.

Amy Acton

Amy Acton, altra governatrice, vincente in Ohio. Medico ed ex direttrice della sanità pubblica statele, è diventata la prima donna eletta governatrice dello Stato. Democratica, ha sconfitto Vivek Ramaswamy, sostenuto da Donald Trump e JD Vance. Nota per la gestione dell’emergenza Covid, ha trasformato una candidatura contestata in una vittoria storica. Sanità, accessibilità economica e riconciliazione politica sono stati i pilastri della sua campagna, riportando i Democratici alla guida dell’Ohio dopo vent’anni.