L’ex bigliettaio generale dei social incoronato da Lula. “Janones il futuro”

«Lo spazio digitale avrà uno spazio molto grande nel mio governo: vorrei ringraziare l’esercito di Lula, che ha avuto un ruolo cruciale». Lo ha detto Lula nel suo primo discorso dopo la vittoria al ballottaggio, abbracciando Andre Janones, il deputato influencer animatore dell’esercito di Lula, un canale su WhatsApp che forte di oltre 10 milioni di contatti ha avuto un ruolo fondamentale nella rimonta tra il primo e il secondo turno: ha «sollevato ogni giorno il morale della truppa». Lula aveva perso il primo turno con uno scarto di oltre 2,2 milioni di voti. Chiuse le urne, Janones ha spinto l’acceleratore facendo crescere il suo canale in modo esponenziale. In pochi giorni, scrive la testata Congresso em Foco è passato da circa 50mila iscritti a oltre due milioni, per arrivare a 7 milioni il 21 ottobre e a 10 milioni il 23. Lo stesso Lula ha registrato con Janones un video per invitare i sostenitori a iscriversi. Nel canale, Janones usa un linguaggio militare: gli iscritti sono «soldati», i compiti «missioni», lui è il «generale» e Lula il «maresciallo». Agli iscritti veniva chiesto di condividere contenuti, seguire le dirette, portare nuovi partecipanti e dedicarsi a trovare almeno un voto in più per Lula. Nel segmento finale della campagna Janones ha organizzato maratone live con la partecipazione di Lula, artisti e figure di riferimento. Lo staff di Flavio Bolsonaro ha denunciato il canale al Tribunale superiore elettorale (Tse), ipotizzando un uso distorto della rete. Il giudice Kassio Nunes Marques ne ha disposto la sospensione, poi revocata dal giudice Ricardo Villas Boas Cueva. Nel 2022 si era candidato alle presidenziali, ma si è ritirato per sostenere Lula. Alle elezioni di quest’anno è stato rieletto per il terzo mandato alla Camera. Lula lo ha già incoronato suo successore.