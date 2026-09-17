L’Ue apre al Canada, Trump minaccia “dazi molto pesanti”. E Ottawa frena

Donald Trump minaccia di tagliare il commercio con l’Ue nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. “Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall’Europa. Se lo facesse non farebbero altro che peggiorare la situazione”, ha assicurato il tycoon.

“Lo trovo ridicolo”, ha aggiunto Trump, parlando della proposta dell’Ue di dare seguito all’operazione del Canada come il primo membro associato dei 27, così come illustrato mercoledì dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Se dovessero farlo, e se dovessi ritenerlo un atto ostile, applicherò dazi molto pesanti o interromperò i rapporti commerciali con l’Europa”, ha assicurato appena sceso dall’Air Force One in North Carolina.

La proposta della presidente della Commissione spiazza però anche gli Stati membri, la Nato e persino lo stesso Canada. Secondo Politico, che cita diplomatici europei e funzionari canadesi, anche il governo di Ottawa avrebbe frenato sull’ipotesi. Inoltre, l’ipotesi non sarebbe stata preventivamente discussa con i governi degli Stati membri, né sarebbero stati informati i Paesi Nato.