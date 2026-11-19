La Cina eserciti la propria influenza sulla Russia per favorire la pace in Ucraina, mentre l’Europa deve avere un ruolo diretto nei negoziati. È il messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice della Coalizione dei Volenterosi, riunita a Berlino per discutere del futuro del conflitto e delle garanzie di sicurezza per Kiev. Un incontro che si è svolto a poche ore dal trilaterale di Shenzhen tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, al termine del quale il presidente americano ha telefonato ai leader europei per aggiornarli sui colloqui. Una conversazione durante la quale, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, Trump avrebbe anche criticato gli ulteriori miliardi di aiuti destinati all’Ucraina.

Al centro dell’intervento di Meloni, secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, proprio il vertice in Cina. La premier ha accolto favorevolmente l’impegno dei tre leader a evitare una guerra nucleare, osservando però come nella dichiarazione congiunta non sia stato fatto alcun riferimento al conflitto ucraino. Da qui l’appello diretto a Pechino: “La Cina conta in questo conflitto. Se la Cina intende essere una forza di stabilità, questo è il momento di esercitare la propria influenza per spingere la Russia verso una pace reale”. Per la presidente del Consiglio, tuttavia, non bastano le dichiarazioni diplomatiche. A Mosca vengono chiesti segnali concreti, a partire dalla sospensione dei bombardamenti contro il sistema energetico ucraino. “Il vero banco di prova è uno stop verificabile agli attacchi alle infrastrutture energetiche”, ha sottolineato Meloni, giudicando positivamente lo scambio di prigionieri concordato ad Abu Dhabi, ma insistendo sulla necessità di ulteriori passi verso la pace. Il riferimento è ancora una volta alla dichiarazione di Shenzhen, nella quale i tre leader hanno richiamato l’importanza della stabilità energetica. “Bene. Prendiamoli in parola, a cominciare dalla rete elettrica dell’Ucraina”, ha osservato la premier, ricordando i rischi per le centrali nucleari, per milioni di civili alle prese con l’inverno e per i mercati energetici.

Accanto alla richiesta rivolta alla Cina, Meloni ha ribadito la necessità che l’Europa partecipi direttamente alle trattative. “Non può esserci pace in Ucraina senza l’Ucraina. E non può esserci pace senza l’Europa”, ha affermato, chiedendo che il formato E5, composto da Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, riceva un mandato chiaro per definire le richieste e le proposte da portare al tavolo negoziale. L’obiettivo è costruire una posizione europea comune, in stretto coordinamento con Kiev e Washington. La premier ha inoltre ricordato la proposta italiana di garanzie di sicurezza ispirate all’articolo 5 della Nato, già inserita tra le opzioni in discussione, mentre resta ferma la contrarietà del governo all’invio di soldati italiani sul territorio ucraino. Proprio dagli Stati Uniti è arrivato uno dei passaggi più significativi della giornata. Donald Trump ha chiamato dall’Air Force One i leader riuniti a Berlino, riferendo che il colloquio con Putin era andato bene e avrebbe potuto contribuire al raggiungimento della pace. A riportarlo è Bloomberg, che cita fonti informate sulla conversazione. Ma la telefonata, secondo Politico Germania e Welt, avrebbe avuto anche momenti di tensione. Il presidente americano avrebbe infatti criticato l’Unione europea per gli ulteriori miliardi destinati al sostegno di Kiev. Due fonti parlano di uno sfogo del tycoon, mentre un’altra descrive toni più moderati. Una posizione che si confronta con quella dei leader europei, intenzionati a mantenere il sostegno all’Ucraina anche durante la fase negoziale. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, padrone di casa del vertice, ha assicurato che Berlino continuerà ad aiutare Kiev “tanto a lungo quanto servirà”, ribadendo che “le trattative possono riuscire soltanto con l’Ucraina e l’Europa assieme”. Merz ha anche ridimensionato la portata dell’incontro di Shenzhen, definendolo soprattutto un’occasione per scattare fotografie. È in questo quadro che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indicato la strada da seguire. Al termine della riunione dei Volenterosi, alla quale hanno partecipato anche il segretario generale della Nato Mark Rutte e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, Zelensky ha spiegato che Washington comprende l’importanza della presenza europea nei negoziati. Il prossimo obiettivo è organizzare un incontro a quattro tra Ucraina, Europa, Stati Uniti e Russia, di cui restano ancora da concordare tempi, formato e agenda. “L’Ucraina, l’Europa e l’America insieme devono fare dei passi per far sì che la Russia si impegni nei negoziati e non perda più tempo”, ha dichiarato il presidente ucraino, ribadendo che la migliore garanzia di sicurezza per il suo Paese resta l’adesione alla Nato. Ma mentre a Berlino si discute delle condizioni per una possibile intesa, sul territorio ucraino continuano gli attacchi russi. Il ministro degli Esteri di Kiev, Andrii Sybiha, ha denunciato nuovi raid sulla capitale che hanno interessato anche le aree delle ambasciate di Austria e Paesi Bassi, con detriti di droni caduti nei pressi della sede del ministero degli Esteri ucraino. Ed è proprio alla luce di questi bombardamenti che il capo della diplomazia ucraina ha rivolto un durissimo attacco a Putin, prendendo di mira l’immagine mostrata dal presidente russo al vertice in Cina: “A Shenzhen Putin si è presentato come un leader mondiale. In realtà, è un criminale e un terrorista di livello mondiale. E dovrebbe essere trattato come tale”.