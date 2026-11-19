«Grande è la confusione sotto il cielo. La situazione è eccellente». Mao Tze Tung lo insegnava, Xi Jinping lo mette in pratica. Anche per questo il vertice di oggi con Donald Trump e Vladimir Putin non sarà un summit a tre, ma la sua investitura a «re del mondo». Un’investitura che non poteva avere scenario migliore della corte di Shenzhen. In meno di cinquanta anni questa cittadina di pescatori - scelta all’inizio degli anni 80 da Deng Xiaoping come prima zona economica speciale - è passata da 500mila a 18 milioni di abitanti trasformandosi nella «Hollywood dell’hi-tech». Qui hanno sede Huawei, la regina cinese delle telecomunicazioni messa all’indice da Washington. Qui svettano le torri di DJI Technology l’azienda leader nel campo dei droni finita, come Huawei, nel mirino degli Usa. Ma da qui è partita anche la sfida delle auto elettriche di Byd arrivate in pochi anni ad invadere l’Europa. E non a caso in questa culla dell’hi-tech è corsa anche Apple quando ha incominciato ad assemblare i suoi iPhone. Eppure la corsa di questa Silicon Valley dagli occhi a mandorla sembra appena iniziata. Anche nell’ultimo anno Shenzhen registra un incredibile balzo in avanti nella produzione di robot industriali, droni civili e apparecchiature per la stampa 3D con crescite stimate, secondo le statistiche ufficiali, in oltre il 40%.

Dunque non è un caso che re Xi voglia lanciare da qui la sfida finale all’America e partire alla conquista del mondo. Le armi non gli mancano. La sua economia forte di un Pil che rappresenta il 16,5% di quello mondiale è l’arma più temuta. Le esportazioni di una Cina «fabbrica del mondo» superano le importazioni per oltre mille miliardi all’anno. Un disavanzo senza pari. Un disavanzo che solo per noi europei è di 360 miliardi all’anno (dati 2025) ovvero quasi un miliardo al giorno. Ma l’arena che più inquieta è oggi quella dell’intelligenza artificiale. Se il caso Nvidia si rivelasse veramente un’operazione degli 007 cinesi per mettere le mani sui processori e sulle piattaforme di calcolo più evoluti nel campo dell’Ai allora re Xi avrebbe veramente in mano il Santo Graal tecnologico. Ma anche le armi vere e proprie non gli mancano. La richiesta di Trump di discutere non solo con la Russia, ma anche con la Cina un nuovo trattato Start riflette i timori di un Pentagono preoccupato per la rapida proliferazione dell’arsenale nucleare cinese. Un arsenale che conta oggi 600 testate nucleari, ma supererà il migliaio entro il 2030.

A preoccupare ancor di più l’altra sponda del Pacifico è la competizione ingaggiata da Xi per il controllo dei mari. Negli ultimi quindici anni Pechino ha messo in cantiere quattro portaerei, l’ultima delle quali in attesa del varo, affiancate da una flotta di 400 fra navi militari e sottomarini. Un’armada che numericamente supera del 35% quella americana e conta su una rete portuale estesa - grazie alle infrastrutture della Via della Seta - dallo Sri Lanka a Gibuti e dal Pakistan al Perù. Come se non bastasse la Cina di re Xi è l’unica uscita indenne dalle ultime turbolenze internazionali. La guerra di Usa e Israele alla Repubblica Islamica destinata - secondo alcuni calcoli - a bloccare il 15% delle importazioni cinesi di petrolio non ha, nella realtà, mai messo in difficoltà il Dragone. A differenza di quanto successo in Europa e Stati Uniti le scorte accumulate nei mesi precedenti e la differenziazione negli acquisti hanno garantito la stabilità della produzione energetica di Pechino. Ed anche la guerra tra Russia e Ucraina rappresenta un piccolo bengodi per una Cina che oltre a vendere ad entrambi i microprocessori indispensabili per missili e droni può attingere a prezzi da svendita alle materie prime di una Russia colpita dalle sanzioni internazionali. Dietro gli abbracci agli scudieri Donald e Vladimir si muove insomma un Re del Mondo pronto a impossessarsi delle ricchezze russe e delle tecnologie statunitensi.