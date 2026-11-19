“La storia ci insegna che quando le grandi potenze sono in pace il mondo è al sicuro. Quando si scontrano, il mondo è nel caos”. In questa frase pronunciata da Xi Jinping c’è il significato principale dello storico trilaterale andato in scena a Shenzhen con Donald Trump e Vladimir Putin. Un dialogo durato 81 minuti che è servito ai tre leader per rilanciare le proprie immagini e risolvere nodi differenti. Xi, il padrone di casa, è riuscito a presentare Pechino come una potenza diplomatica nonostante i problemi economici che affliggono il Dragone. Putin, che era forse quello che aveva più da perdere, aveva bisogno di un’opportunità per tornare in prima linea sulla scena globale. Trump, infine, l’anatra zoppa nella stanza, voleva far dimenticare la sconfitta alle Midterm dimostrando di saper tener testa ai due competitor. Al termine dell’incontro Cina, Russia e Stati Uniti hanno diffuso una dichiarazione congiunta, denominata diplomaticamente “Dichiarazione congiunta di pace”. Ecco di che cosa si tratta e, in generale, quali temi comprende.

I punti della Dichiarazione congiunta di pace

Quattro sono i capitoli del documento congiunto presentato al termine del vertice di Shenzhen da Xi, Putin e Trump. Il primo riguarda la riforma delle Nazioni Unite, il secondo verte sull’energia – tema caldissimo vista la crisi in Medio Oriente - il terzo, molto più istituzionale, sul rispetto reciproco tra gli Stati e sull’immunità dei funzionari pubblici e l’ultimo sul nucleare.

Sul fronte delle Nazioni Unite, Cina, Russia e Usa hanno promesso di lavorare a una riforma dell’organizzazione affinché possa rispondere più efficacemente alle sfide globali e assolvere alla propria missione di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. La dichiarazione, tuttavia, non ha specificato quali cambiamenti intendano concretamente promuovere i tre leader.

Troviamo poi - è il secondo punto - un piano per aumentare la produzione e la fornitura di prodotti petroliferi raffinati e un accordo per far sì che la Corte penale internazionale e gli organi analoghi non abusino del loro mandato.

Infine il nucleare. I tre leader, non a caso, si sono impegnati a “salvaguardare la stabilità strategica e la sicurezza internazionale, rafforzando il dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla prevenzione della proliferazione”. Chiaro il concetto di fondo: una guerra nucleare “non può essere vinta e non deve mai essere combattuta”.

La guerra in Ucraina, l’Iran e Taiwan: i dossier in sottofondo

Di Ucraina non c’è il minimo cenno nella richiamata dichiarazione congiunta, così come di Iran ed Europa. Sulla guerra tra Mosca e Kiev sono però intervenuti Trump e Putin, fornendo interessanti indicazioni.

Il tycoon ha spiegato di aver parlato con il presidente russo della possibilità di porre fine al conflitto: “Credo che le cose stiano cambiando, credo che lui, e spero anche l’altra parte (Kiev ndr), vorrebbero vedere la fine di questa guerra”. Al termine del trilaterale, durante un breve briefing, il capo del Cremlino ha invece spiegato che “Kiev e l’Europa non sono pronte per una pace in Ucraina”. Il motivo? Non sarebbero disposte a scendere a compromessi sulle richieste russe. Al contrario, ha aggiunto Putin, la Russia avrebbe accettato “i compromessi proposti dagli Stati Uniti”.

Soltanto Trump, a un certo punto, ha menzionato l’Iran. All’inizio del meeting l’inquilino della Casa Bianca ha ripetuto una frase ben nota: “Washington non permetterà all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare”. Il presidente statunitense ha in ogni caso riferito a Xi che sia gli Usa che la Cina hanno interesse “ad assicurare che le fonti energetiche tornino a fluire attraverso lo Stretto di Hormuz”.

L’Europa? Non pervenuta, eccezion fatta per l’affondo di Putin sulla guerra in Iran. Taiwan? L’agenzia cinese Xinhua ha fatto sapere che Trump avrebbe dichiarato al leader cinese che gli Usa non sostengono l’indipendenza dell’isola. Xi, dal canto suo, avrebbe chiesto all’ospite di “fare la cosa giusta” per evitare “gravi turbolenze nelle relazioni bilaterali”.