A quasi tre settimane dalle elezioni di midterms, e con una manciata di competizioni ancora da assegnare, la portata della schiacciante vittoria dei democratici sui repubblicani, già definita storica, assume contorni sempre più definiti. Nella giornata di ieri l’Associated Press ha riportato il successo alle urne della corsa per la Camera di Chuck Hubbard contro Virginia Fox nella Carolina del Nord. Quattro le competizioni che restano da “chiamare” per la House: una in Minnesota, una in Tennessee e due in Louisiana che si definiranno a dicembre. E già così, con una quota provvisoria di 258 seggi contro i 173 attribuiti al Gop, il partito dell’asinello si assicura per la prossima legislatura, data di inizio 3 gennaio 2027, la più ampia maggioranza alla Camera di questo secolo.

Volendosi fermare al solo XXI secolo, era dal 2008, l’elezione segnata dal “Yes, we can” di Barack Obama, che i democratici non ottenevano una maggioranza così estesa - 257 i seggi vinti dai dem quell’anno - mentre allargando l’obiettivo, la loro precedente vittoria più ampia risale al 1992 quando i loro candidati ottennero 258 seggi. Un numero, quest’ultimo e almeno per il momento, tornato alla ribalta anche questa volta. Per gli amanti dei dati e dei precedenti, il Washington Post riporta come i democratici non riusciranno a raggiungere la maggioranza di 267 seggi, come avvenne nel 1990, tantomeno quella di 334 seggi del 1936.

Ma già così lo tsunami blu, che per il partito dell’asinello al Senato si è tradotto in una vittoria 56 a 44, è entrato nella storia. Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata leader dei progressisti, ha definito il risultato delle elezioni del 3 novembre “un mandato per il cambiamento”. E mentre il prossimo speaker Hakeem Jeffries prepara l’agenda delle priorità, il centrista Tom Suozzi ha dichiarato che i dem alla Camera dovrebbero focalizzarsi per il 75% sulla questione dell’accessibilità economica e per il 25% al tema dell’accountability. Nello specifico, indagare sulle transazioni finanziarie di Trump - quello della corruzione insieme al carovita è stato uno dei grandi temi delle consultazioni di metà mandato - dovrà portare a stabilirne le conseguenze sul portafoglio degli americani.

La Casa Bianca ha già fatto sapere che le indagini che i dem intendono avviare al Congresso contro l’amministrazione repubblicana potrebbero configurarsi come atti criminali. Un ramoscello d’ulivo è arrivato inaspettatamente da Donald Trump in persona che nel corso di un’intervista a Fox News si è mostrato aperto a collaborare con i democratici su alcuni fronti, come in materia di assistenza sanitaria e sull’approvazione di un tetto sulle commissioni delle carte di credito.

Tornando al voto che ha reso il presidente Usa un’anatra zoppa per il resto del suo mandato, il New York Times ha pubblicato nelle ultime ore una nuova analisi con diversi dati interessanti. Tra tutti il fatto che gli uomini tra i 18 e i 29 anni, un bacino elettorale chiave per la vittoria del tycoon nel 2024, hanno spostato la loro preferenza sui candidati dem, sia alla Camera che al Senato. Recuperare tale voto potrebbe essere una delle più grandi sfide per il Gop in vista delle presidenziali del 2028.