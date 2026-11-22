Un presidente a fine mandato, senza più il Congresso, diventa per tradizione un’anatra zoppa. Donald Trump sembra intenzionato a smentire il luogo comune, e l’elezione di Jim Jordan a leader dei repubblicani alla Camera ne è il segnale più chiaro.

La sconfitta delle midterm ha ridotto il gruppo repubblicano, ma lo ha anche selezionato. Sono caduti soprattutto i deputati dei distretti contesi, i più moderati e i più lontani dal presidente, compreso l’ultimo di quelli che votarono l’impeachment dopo il 6 gennaio. Sono rimasti i seggi sicuri, dove Trump resta popolare.

Una sconfitta che altrove avrebbe aperto una resa dei conti interna ha prodotto una conferenza più omogenea, più piccola ma più sua. Una minoranza alla quale non ha bisogno di imporre proprio nulla, tanto che ha scelto da sola il proprio campione in uno degli uomini più vicini a Trump, battendo Steve Scalise, l’uomo dell’apparato alleato di Mike Johnson.

Nel 2023, per la presidenza della Camera, Trump sostenne Jordan e la conferenza gli preferì proprio Scalise. Oggi i rapporti di forza si sono rovesciati. Con Jordan ci si può attendere una minoranza molto più aggressiva di quanto sia stata la maggioranza con Johnson, che non è mai stato davvero trumpiano. Jordan è stato due volte campione nazionale universitario di wrestling e non ha smesso di comportarsi da lottatore: in aula si presenta sempre in camicia e cravatta, ma senza giacca. Alla guida della commissione Giustizia ha condotto le inchieste sui magistrati che avevano perseguito Trump. Il partito lo ha scelto per questo: non per riflettere sulla sconfitta, ma per renderla costosa a chi ha vinto. Qui la linea di Trump diventa leggibile. Aveva annunciato che sarebbe diventato «Mister Veto», e dopo il voto ha pubblicato un ritratto con quel soprannome. Allo stesso tempo ha detto di voler lavorare con i democratici. Le due cose non si contraddicono. Un veto presidenziale si supera solo con i due terzi di entrambe le Camere, e per renderlo definitivo basta che i repubblicani restino compatti oltre il terzo dei deputati. Con Jordan quella compattezza è molto più probabile. La mano tesa è dunque un invito a trattare alle condizioni di chi ha già in tasca il potere di bloccare tutto.

Il contrasto è istruttivo. I repubblicani, sconfitti, chiudono i ranghi attorno al proprio combattente. I democratici, vincitori, discutono se cambiare il capogruppo al Senato. Chi ha perso sa che cosa vuole, chi ha vinto ancora no.