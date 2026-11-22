La minaccia non arriva soltanto dall’esterno. Può crescere anche dentro i confini nazionali, alimentata da chi rifiuta i valori occidentali e pretende di imporre regole incompatibili con la democrazia. Mette Frederiksen torna a lanciare l’allarme sull’estremismo islamico e questa volta lo fa con parole particolarmente dure. Il premier socialdemocratico danese, intervistato dal tabloid B.T., mette nel mirino i sostenitori di Hamas, i fautori della sharia e quanti considerano il Corano superiore alle leggi dello Stato. Un avvertimento che arriva dalla sinistra scandinava e che difficilmente potrebbe essere più esplicito.

“Conta anche quante persone, in un Paese, portano con sé valori che, ai miei occhi, sono incompatibili con l’essere danesi”, ha dichiarato la Frederiksen affrontando il tema della convivenza tra culture e della tenuta delle democrazie occidentali. Alla domanda sull’esistenza di un “nemico che cresce dall’interno”, la risposta è stata inequivocabile: “È evidente che c’è. Si tratta dei sostenitori di Hamas, di persone favorevoli alla legge della sharia, che ritengono che il Corano sia al di sopra della nostra democrazia”.

Ma la denuncia del premier non si ferma al radicalismo politico e religioso. La Frederiksen punta il dito anche contro quelle pratiche che negano libertà individuali e diritti fondamentali, a cominciare da quelli delle donne. Nel suo elenco finiscono coloro che si arrogano il diritto di decidere con chi le proprie figlie possano avere rapporti sessuali, quando possano averli e chi debbano sposare. E ancora, quanti ricorrono alla violenza contro i figli. “L’elenco è davvero, davvero lungo, perché tutto questo contribuisce a minare un Paese aperto, libero e democratico”, ha sottolineato.

Non si tratta di un’uscita isolata, ma di una linea politica precisa. Già nel giugno scorso la Danimarca aveva annunciato l’intenzione di vietare la chiamata islamica alla preghiera. Il ministro dell’Integrazione Morten Bødskov aveva denunciato una “islamizzazione strisciante”, sostenendo che l’appello alla preghiera non dovesse risuonare sui tetti danesi. Una presa di posizione significativa, soprattutto perché proveniente da un governo guidato dai socialdemocratici.

La fermezza della Frederiksen ha del resto precedenti concreti. Nel novembre 2023, dopo una manifestazione organizzata a Copenaghen dal gruppo islamista Hizb ut-Tahrir, durante la quale erano stati scanditi slogan inneggianti al jihad per la Palestina, il premier aveva chiesto al ministro della Giustizia Peter Hummelgaard una verifica urgente sull’applicazione delle norme contro l’istigazione e l’apologia del terrorismo.

Il messaggio che arriva da Copenaghen è dunque chiaro: difendere la democrazia significa anche contrastare chi, vivendo al suo interno, ne rifiuta i principi fondamentali. Una distinzione che non riguarda la fede religiosa in sé, ma l’accettazione delle leggi, delle libertà e dei diritti su cui si fonda la società occidentale. E che un premier di sinistra considera ormai impossibile ignorare.