Non potendo andare a Mosca, è volato ad Ankara. Il generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, è stato convocato ieri da Recep Tayyip Erdogan, a seguito dell’attacco ucraino che ha affondato una nave da guerra russa e danneggiato un mercantile russo (due ufficiali della Marina dell’LNA sono morti). Come è noto, Haftar ha stretti legami con la Russia e con la Turchia e in passato ha anche provato a mediare nella guerra tra Mosca e Kiev, ma di fatto ha svolto un ruolo di quasi portavoce delle mire orientali in Libia, dove la marina russa è presente, per il tramite algerino, dopo aver perso il porto siriano di Tartus. Libia, Ucraina, Turchia e Siria dunque si mescolano geopoliticamente in questo dossier, non fosse altro perché Erdogan non intende fare da spettatore ad eventi come quello accaduto due giorni fa.

Per Roma il dossier libico è centrale, alla voce energia e migranti e una eventuale scomposizione dell’attuale assetto (complesso, ma comunque con due punti fermi, a Tripoli e Tobruk) porterebbe degli svantaggi in entrambe le direzioni. Per cui le interlocuzioni di alto livello non sono mancate nelle ultime ore, come quella tra l’ambasciatore italiano Gianluca Alberini con il primo ministro del governo di unità nazionale, Abdelhamid Dbeibeh, o come quella tra un altissimo funzionario italiano giunto due giorni fa a Bengasi per discutere con l’altra fazione libica. O come quella dello stesso Dbeibeh con il generale Al-Sisi, leader dell’Egitto e osservatore non marginale della questione, anche per via dei riverberi in Turchia e Siria.

Tornando a Erdogan, appare di tutta evidenza come Haftar gli abbia chiesto ulteriori appoggi, contando sul fatto che quella fetta geopolitica di NordAfrica, su cui la massima competenza nel Paese è del ministro degli Esteri Hakan Fidan, già capo dell’intelligence turca, potrebbe essere la proiezione nel quadrante euromediterraneo del tavolo diplomatico tra Russia e Ucraina, a cui il presidente turco non intende rinunciare. Anzi, avendo letto delle mosse europee, ormai vicine a una presenza fisica al prossimo vertice con Stati Uniti, Russia e Ucraina, è verosimile che Erdogan non voglia rimanere indietro. E provi a «usare» il feldmareasciallo come occhi e braccia in loco.

All’inizio di novembre la Turchia ha anche ospitato il figlio di Haftar, Khaled, capo di stato maggiore dell’Esercito nazionale libico (Lna), nell’ambito del suo crescente impegno nella Libia orientale. Inoltre lo scorso ottobre la Turchia ha ospitato colloqui tra rappresentanti militari della Libia orientale e occidentale, ufficialmente volti a unificare le istituzioni militari del Paese dopo i nuovi disordini. Ma, nella sostanza, utili a trovare un nuovo equilibrio, che a quelle latitudini si traduce in do ut des.