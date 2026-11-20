Siamo tutti d’accordo: il vertice di Shenzhen non è servito a nulla. Non ha acceso un fascio di luce su alcun conflitto, se non sui tre leader che vi hanno partecipato. E siamo pure d’accordo sul fatto che quell’abbraccio sghembo tra Donald Trump e Xi Jinping, quella mano tesa sulla scala mobile come gesto di affetto e premura e quella foto attorno a quel tavolone che sembra catapultato da un’altra era geologica, non abbiano fornito un grande servizio alla politica internazionale. Doveva essere la nuova conferenza di Yalta e, invece, è stato un buco nell’acqua. Detto questo, non si possono mettere sullo stesso piano i tre partecipanti al vertice o, come fa parte del mondo progressista, provare quasi una sorta di empatia nei confronti di Putin e Xi che avrebbero «umiliato» il presidente americano. Trump può essere - e spesso lo è - arrogante, sguaiato, inconcludente. Può anche sbagliare tutto. Ma resta il presidente legittimamente eletto della più grande democrazia occidentale. Risponde agli elettori (vedi il voto di Midterm), al Congresso e ai tribunali. E tra due anni e una manciata di mesi andrà in pensione, a giocare a golf in qualche club da miliardario, probabilmente il suo. Gli altri due hanno un rapporto vagamente più conflittuale con la democrazia, le elezioni, i dissidenti, i diritti civili e la loro permanenza al potere. Per farla breve: loro sono autocrati, lui sarà anche un bullo, ma lo hanno votato e ha una data di scadenza. Cose che sembrano bazzecole viste dal divano delle nostre case occidentali, ma che in realtà sono dei macigni sulla vita di milioni di persone. C’è poi un dettaglio, non del tutto insignificante: a quel tavolo, il Trump dimezzato dai suoi stessi elettori, rappresentava anche l’Occidente. Il Vecchio Continente, ahinoi, non c’era. Donald è tornato da Shenzhen senza una vittoria. L’Europa non ha neppure partecipato alla partita. E forse è ancora peggio.