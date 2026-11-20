«La vera diplomazia non consiste nel parlare bene, ma nel saper ascoltare ciò che non viene detto», diceva Peter Drucker, economista, saggista e teorico del management. Oltre le dichiarazioni ufficiali, il vertice di Shenzhen di spunti ne ha offerti parecchi. Il primo, più significativo, è stata l’esibizione della valigetta nucleare da parte del Cremlino, mostrata da alcuni membri della delegazione di Vladimir Putin all’arrivo del presidente russo. Un gesto raro quanto deliberato da parte di Mosca. Una scena non a caso filmata e mandata in onda dalla tv di Stato Russia-1. E rilanciata dai network internazionali. Il giornalista Yevgeny Popov, un ufficiale della Marina russa, chiede al militare in uniforme che cammina disinvolto con la ventiquattrore in mano, anche lui un membro della Marina, se quella sia davvero la valigetta nucleare. Per nulla imbarazzato, persino sorridente, l’ufficiale conferma. Il giornalista insiste: «Proprio quella?». E riceve in cambio il secondo inequivocabile riscontro: «Proprio quella». Cosa vuol dire tutto ciò in altri termini? Mosca ha voluto esibire la propria forza di potenza nucleare e ricordare che dal 2024 ha aggiornato i princìpi della deterrenza, ampliando le condizioni per una risposta atomica. State attenti, è il monito.

Parecchio curiosa anche la scena in cui Donald Trump, appena salito sulle scale mobili, porge la mano a Xi Jinping che è subito dietro di lui. Il leader cinese non esita ad appoggiarsi, ma alla mano preferisce l’avambraccio di Trump. In ogni caso, un segnale di sintonia, che fa il paio con l’abbraccio avvenuto tra i due al momento dell’atterraggio del presidente americano all’aeroporto di Shenzhen, quando Xi Jinping ha atteso personalmente Trump sulla pista, rompendo la rigida tradizione diplomatica cinese, secondo cui il presidente non accoglie mai di persona i leader stranieri allo scalo aeroportuale.

C’è un’altra scena che sta facendo il giro del web. Mostra Trump a occhi chiusi mentre Xi pronuncia il suo discorso durante il summit. Per molti, i due sussulti del tycoon prima che apra gli occhi sono il segno evidente di un sonnellino interrotto. Frutto della stanchezza, del fuso orario o del disinteresse? La Casa Bianca ha smentito che il presidente americano si sia addormentato e ha spiegato che stava invece leggendo i documenti che aveva di fronte. Agli spettatori l’ardua sentenza.

Per Gabor Holch, consulente in leadership interculturale sentito dall’Afp, il presidente americano è stato disinvolto ma non così espansivo come ci si aspetta da un leader imprevedibile come lui. «È apparso molto composto, da vero statista». Xi ha agito da tipico leader asiatico: sorrisi accennati e contrazione del volto per indicare distensione o disappunto. Putin, a differenza di Trump, «mentre pronunciava il suo discorso non ha alzato lo sguardo e non ha interagito con gli altri due leader: voleva essere concentrato al 100%».

L’ultima mossa insolita, lontano dai riflettori, arriva ancora dal tycoon. La Casa Bianca ha confiscato i telefoni dei giornalisti a bordo dell’Air Force One che ha lasciato Shenzhen. «Motivi di sicurezza». Ma anche questa circostanza la dice lunga. Due le ipotesi: si voleva mantenere il riserbo su un eventuale cambio di programma prima del rientro a Washington oppure si temeva lo spionaggio di Pechino.