Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 21:24
In evidenzaAggiornato alle ore 21:24
Politica estera

Terremoto a Kiev, si dimette il procuratore generale: l’ombra delle tangenti sui call center illegali

Ruslan Kravchenko respinge le accuse, ma lascia dopo le perquisizioni anticorruzione. Gli inquirenti indagano su milioni di dollari riciclati

Redazione web
Ruslan Kravchenko
IPA72338542 - This photo cannot be distributed in the russian federation..Mandatory Credit: Photo by Ukrinform/Shutterstock (16722865n).Prosecutor General of Ukraine Ruslan Kravchenko, Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrskyi, Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine Rustem Umerov, Head of the President's Office of Ukraine Kyrylo Budanov, Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine Ruslan Stefanchuk, Prime Minister of Ukraine Yuliia Svyrydenko, Energy Minister of Ukraine Denys Shmyhal, and Defense Minister of Ukraine Mykhailo Fedorov (L to R) attend a National Security and Defense Council meeting, where resilience plans for all regions and regional cities were endorsed, while Kyiv received additional time to prepare the documents, Kyiv, Ukraine, on March 3, 2026.Meeting of National Security and Defense Council of Ukraine, Kyiv - 03 Mar 2026
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Il procuratore generale dell’Ucraina, Ruslan Kravchenko, si è dimesso dal suo incarico a seguito di accuse di corruzione che hanno portato gli agenti anticorruzione a perquisire i suoi uffici nel fine settimana nell’ambito di indagini sui call center illegali. Da anni Kiev lotta per sradicare la corruzione, che persiste anche durante l’invasione russa, e la cerchia ristretta del presidente Volodymyr Zelensky è stata colpita da diversi scandali.

L’Ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) e la Procura specializzata anticorruzione (Sapo) hanno dichiarato sabato di aver scoperto un sistema di riciclaggio di denaro “guidato da un funzionario della procura generale” e di aver condotto delle perquisizioni. Secondo gli inquirenti, la rete riceveva denaro per proteggere i call center che effettuavano truffe telefoniche e “riciclava milioni di dollari”. Le truffe telefoniche sono aumentate vertiginosamente sia in Ucraina che in Russia negli oltre quattro anni di guerra.

Secondo la Nabu, le tangenti sarebbero state utilizzate per acquistare immobili, gioielli e altri beni di valore. Domenica, Kravchenko ha rilasciato una dichiarazione sui social media affermando di “respingere le accuse”, definendole “completamente infondate” e negando qualsiasi illecito. Oggi pero’ ha annunciato su Telegram di aver presentato le sue dimissioni da Procuratore Generale. “Non voglio che la carica di Procuratore Generale venga utilizzata come strumento di scontro politico. La mia posizione in merito alle accuse rimane invariata”, ha aggiunto. La Nabu aveva pubblicato le immagini di una cassaforte piena di mazzette di dollari, affermando di aver scoperto cinque membri dietro il sistema, senza però nominarli. Secondo la Global Initiative Against Transnational Crime (GI-TOC), con sede in Svizzera, i call center illegali impiegano circa 60.000 persone in Ucraina.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.