Trump commenta la sconfitta: “Voto truccato, distruggo l’Iran”

La schiacciante vittoria dei democratici alle elezioni di Midterm, che li ha visti conquistare il controllo di entrambe le Camere del Congresso Usa, e storiche roccaforti conservatrici come Texas e South Carolina, costringe i repubblicani ad una profonda analisi sul proprio futuro.

Oltre a scuotere lo scenario delle presidenziali per il 2028. Il voto di martedì è stato interpretato come un duro segnale di rifiuto nei confronti di DonaldTrump.

Il presidente Usa ieri a tarda sera ne ha dette di ogni: «Siamo molto vicini ad un accordo tra Russia e Ucraina che coinvolgerà l’Europa. O certifico l’accordo con l’Irano lo distruggo, forse sarò costretto a farlo». E ancora: «Le nostre elezioni sono così truccate, non avete idea...».

Tra i vertici dell’amministrazione c’è già chi inizia a prendere le distanze dal presidente e dalle sue politiche. A partire dal vice JD Vance, che molti membri del Gop indicano come il principale sconfitto tra i potenziali candidati alla CasaBianca. «Tutti sanno perché abbiamo perso, e qualsiasi discussione onesta sul da farsi deve partire da questo punto -ha scritto mercoledì su X - Il motivo per cui abbiamo perso è la guerra» in Iran. Secondo un funzionario dell’amministrazione citato da Fox News, Vance sta cercando di stringere una nuova alleanza con i repubblicani scontenti di Trump in vista delle prossime elezioni. Il suo grido di battaglia per la «nuova destra»,definita in senso lato come una coalizione di conservatori che si allinea al movimento originale di America First, si basa su quattro punti chiave: porre fine al conflitto, concentrarsi sul costo della vita e sull’inflazione, dare priorità all’America, modificare il rapporto degli Stati Uniti con Israele. Per Tim Chapman, presidente di Advancing American Freedom, organizzazione fondata dall’ex vice di Trump, Mike Pence, questi risultati cambieranno “al 100%” lo scenario per il 2028. «Non si può assistere a un evento che capita una volta ogni cento anni, e concludere che lo status quo sia accettabile - ha affermato Chapman Il popolo americano lancia un messaggio ai repubblicani: è necessario ripensare il vostro approccio alla politica».

«Chiunque faccia parte dell’amministrazione sarà politicamente legato alle difficoltà emerse martedì sera», ha osservato Chris Johnson, stratega repubblicano dell’Ohio. Vance non ha ancora annunciato una sua eventuale candidatura, ma è percepito come il naturale erede del movimento Maga e della linea politica di Trump. Anche il segretario di stato Marco Rubio, considerato l’altro principale contendente alla Casa Bianca sul fronte Gop, starebbe valutando i prossimi passi. Secondo quanto riporta The Independent citando fonti informate, Rubio penserebbe di dimettersi per prepararsi alle Presidenziali. «Ha senso per lui lasciare. È uno dei papabili candidati del 2028 e non può correre se è segretario di stato ed è legato ad un’amministrazione che potrebbe danneggiare le prospettive», ha detto un alleato del titolare di Foggy Bottom.

A Washington l’attenzione si concentra pure su chi potrebbe emergere, esista facendo il nome di Sergio Gor, ambasciatore degli Stati Uniti in India. Ascriverlo è il Washington Sun citando dieci persone a conoscenza delle dinamiche interne, secondo le quali Gor - fedelissimo del tycoon - sta preparando il terreno per un importante avanzamento di carriera.

Grazie ai suoi solidi contatti e all’accesso diretto a Trump, ha assunto un ruolo sempre più rilevante in incontri di alto livello ed è considerato una figura chiave nei rapporti tra gli Usa e gran parte dell’Asia.

Anche se al momento ha smentito di essere interessato ad un altro ruolo, tra le possibilità ci sarebbe proprio quella di prendere il posto di Rubio, oppure del capo di gabinetto Susie Wiles, indicata come potenzialmente a rischio.