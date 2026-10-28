“Trump in difficoltà, ma non c’è un’ondata di entusiasmo democratico”. Il paradosso del Kansas, dove i dem sognano la vittoria dopo 90 anni

Per oltre 90 anni i democratci non sono riusciti a far eleggere un senatore. Ma in queste midterm in Kansas potrebbe cambiare tutto, o quasi. Gli ultimi sondaggi mostrano il candidato democratico, il reverendo metodista Adam Hamilton leggeremente avanti sullo sfidante repubblicano, e senatore uscente Roger Marshall. Secondo la media dei sondaggi del sito Silver Bulletin, Hamilton avrebbe un vantaggio di 0,9 punti.

La vittoria dem in questo pezzo di America profonda sarebbe il segno non solo di un’onda blu enorme, ma anche di un profondo cataclisma nell’elettorato americano. Per avere un’idea di come siamo arrivati a questo punto abbiamo parlato con Alexandra Middlewood, ricercatrice e docente del dipartimento di scienze politiche della Wichita State University, esperta di elezioni, di sistema politico americano e dell’elettorato del Kansas.

La media dei sondaggi in Kansas

Secondo lei, la competizione è davvero così equilibrata tra i due candidati?

Sì, penso che questa corsa sia davvero troppo equilibrata per prevederne l’esito. Se anche solo un mese fa mi avesse chiesto se immaginavo una competizione così serrata, avrei risposto di no.

Ma, con il continuo aumento dei prezzi della benzina e dei generi alimentari, molti elettori del Kansas si chiedono se stiano meglio rispetto a quattro anni fa. Per molti la risposta sembra essere negativa. In scienza politica chiamiamo questo fenomeno «voto retrospettivo».

Può spiegare di cosa si tratta?

In un recente sondaggio di Emerson College Polling, quasi la metà dei cittadini del Kansas ha indicato l’economia come il problema più importante dello Stato in questo ciclo elettorale, nettamente davanti a tutte le altre questioni.

Anche Roger Marshall ha difficoltà sul piano del gradimento. Il sondaggio indica che il 41% degli elettori del Kansas ha un’opinione favorevole di lui, contro il 48% che ne ha una sfavorevole. Tra questi ultimi figurano il 20% dei repubblicani e il 52% degli indipendenti.

È importante capire che, pur essendo i repubblicani il gruppo più numeroso tra gli elettori registrati (45%), gli indipendenti (29%) superano i democratici (26%) di circa 58.000 iscritti. In questo Stato sono gli indipendenti a decidere le elezioni.

I democratici possono davvero vincere?

Molti degli indicatori che hanno reso la corsa competitiva, compreso il basso gradimento di Trump e le valutazioni negative su Marshall tra gli indipendenti, suggeriscono che Hamilton abbia la possibilità di ottenere un buon risultato in questo gruppo.

Quando un senatore repubblicano uscente registra un saldo negativo nelle valutazioni degli elettori, il gradimento del presidente è insolitamente debole per uno Stato che ha vinto agevolmente e le preoccupazioni economiche dominano le priorità degli elettori, diventa difficile considerare una corsa sicuramente repubblicana.

Questo non significa che il Kansas sia diventato improvvisamente uno Stato democratico. Significa che un numero sufficiente di elettori normalmente repubblicani o indipendenti sembra disposto a prendere in considerazione un’alternativa, al punto che la corsa non può più essere considerata prevedibilmente favorevole ai repubblicani.

Come siamo arrivati a questo punto?

È il risultato della combinazione tra l’attuale situazione economica e i candidati specifici in corsa.

Un candidato democratico più forte non sarebbe competitivo in un contesto favorevole ai repubblicani; allo stesso modo, un contesto meno favorevole ai repubblicani non renderebbe necessariamente competitivo un candidato democratico qualsiasi.

La corsa appare competitiva perché entrambe le condizioni si verificano contemporaneamente.

Il fatto che la competizione sia aperta non significa che il Kansas stia diventando uno Stato democratico. Piuttosto, un insieme particolare di circostanze politiche ed economiche ha creato uno spazio per un candidato democratico in uno Stato che resta fondamentalmente repubblicano.

Perché storicamente i democratici hanno faticato a vincere le elezioni per il Senato in Kansas?

Storicamente i democratici hanno faticato a vincere le elezioni per il Senato federale in Kansas perché queste competizioni sono fortemente influenzate dalla politica nazionale.

Sebbene gli elettori del Kansas abbiano talvolta sostenuto candidati democratici per incarichi statali, da decenni tendono costantemente a scegliere i repubblicani nelle elezioni federali.

Nelle competizioni per il Senato, gli elettori sono più propensi a valutare i candidati attraverso il filtro della politica nazionale, dell’ideologia e delle proprie opinioni sui partiti democratico e repubblicano, anziché sulla base di questioni specifiche dello Stato.

Un momento del dibattito tra il repubblicano Roger Marshall (a dx) e il dem Adam Hamilton (a sx) (Associated Press/LaPresse/APN)

Questa corsa sta diventando competitiva soprattutto per il senatore repubblicano Roger Marshall e il suo operato politico, oppure per Adam Hamilton e il suo profilo moderato?

Se dovessi attribuire un peso relativo ai due fattori, direi che nessuno dei due, da solo, è sufficiente.

Adam Hamilton è molto conosciuto in Kansas come pastore della chiesa più grande dello Stato. Ha inoltre raccolto finanziamenti considerevoli, che gli hanno permesso di rivolgersi direttamente agli elettori attraverso gli spot elettorali: nel terzo trimestre Hamilton ha raccolto 9,9 milioni di dollari, contro gli 866.000 di Marshall (anche se entrambi i candidati beneficiano in misura significativa di spese elettorali sostenute da soggetti esterni).

Hamilton ha sfruttato entrambi questi elementi a proprio vantaggio, presentandosi come un democratico centrista e dallo spirito indipendente. È un’immagine che trova riscontro tra gli elettori del Kansas: segue esattamente la strategia della nostra governatrice democratica, Laura Kelly, che l’ha usata con grande successo nel 2018 e nel 2022.

Vede un’atteggiamento diverso degli elettori?

Dato il radicamento populista della nostra cultura politica, molti elettori vogliono scegliere candidati che mettano al primo posto loro, non il partito.

Hamilton sembra essere riuscito a rendere questo messaggio più credibile rispetto ai precedenti candidati democratici al Senato, contribuendo a rendere competitiva la corsa.

Ci può spiegare quali sono gli elementi in gioco in questa elezione?

Non esiste un’unica spiegazione. La competizione è aperta perché convergono diversi fattori: insoddisfazione economica, preoccupazioni per le conseguenze delle politiche federali su agricoltori e allevatori del Kansas, un candidato democratico ben finanziato e insolitamente conosciuto, e un elettorato che storicamente è stato disposto a premiare candidati percepiti come pragmatici e indipendenti.

Qual è oggi lo stato d’animo degli elettori del Kansas nei confronti di Donald Trump?

Le elezioni di metà mandato funzionano generalmente come un referendum sul partito al potere e, in particolare, sul presidente.

In questo momento il gradimento del presidente Trump in Kansas è insolitamente basso. Solo il 40% degli elettori approva il suo operato: e parliamo di uno Stato che il presidente ha vinto nel 2024 con 16 punti di vantaggio (57% contro il 41% di Harris).

Ma l’aspetto più interessante di questi dati è che Trump sta cominciando a perdere il sostegno di un numero crescente di repubblicani, compresi alcuni che lo hanno votato nel 2024, oltre che di indipendenti.

Il 23% dei repubblicani e il 62% degli indipendenti del Kansas disapprovano il suo operato come presidente. Ma il punto di questa corsa non è un’improvvisa impennata dell’entusiasmo democratico. È che un numero significativo di elettori che normalmente farebbero parte della coalizione repubblicana sta esprimendo insoddisfazione per l’attuale situazione economica.

Che impatto hanno avuto sul Kansas le politiche dell’amministrazione Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca?

In questo momento gli abitanti del Kansas stanno attraversando difficoltà economiche e molti attribuiscono la responsabilità alle politiche del presidente e ai repubblicani al Congresso, che non hanno posto un freno al suo potere esecutivo.

In particolare, la guerra in Iran ha fatto aumentare i prezzi della benzina, ma anche quelli del gasolio e dei fertilizzanti per gli agricoltori e gli allevatori dello Stato.

Le politiche sui dazi e la chiusura dell’USAID lo scorso anno hanno danneggiato gli agricoltori e, con l’aumento del prezzo del gasolio, molti si aspettano nuovamente perdite economiche quest’anno.

Anche l’afflusso di carne bovina straniera nel mercato statunitense ha danneggiato gli allevatori del Kansas, mentre i raid dell’ICE negli stabilimenti di lavorazione della carne dello Stato hanno avuto un impatto significativo sul settore bovino.

Questo è importante perché il Kansas ha una lunga tradizione di populismo economico. Gli elettori sono spesso disposti a sostenere candidati di entrambi i partiti se ritengono che difendano i produttori, i lavoratori e le comunità locali del Kansas.

In altre parole, gli elettori tendono a sostenere politiche economiche utili agli abitanti del Kansas e vogliono che il governo le promuova; molti percepiscono invece le politiche dell’amministrazione Trump come orientate nella direzione opposta.

Come descriverebbe l’elettorato repubblicano del Kansas?

I repubblicani possono rappresentare il 45% degli elettori registrati nello Stato, ma per comprendere l’elettorato repubblicano del Kansas non basta conoscerne l’appartenenza partitica: la realtà è più sfumata.

Per esempio, un numero considerevole di repubblicani del Kansas deve aver votato contro il divieto di aborto proposto nello Stato nel 2022, perché la proposta è stata respinta con uno scarto di 18 punti. Inoltre, Laura Kelly deve aver ottenuto tra il 15 e il 20% dei voti repubblicani in ciascuna delle sue elezioni.

Questo dipende in larga misura dall’esistenza di diversi tipi di elettori repubblicani. Ne esistono molti, ma i gruppi più rilevanti sono i repubblicani moderati, i repubblicani populisti e anti-establishment e i repubblicani conservatori evangelici.

Ce li può descrivere?

I moderati tendono a privilegiare il pragmatismo e il buon governo, mentre i populisti e anti-establishment sono spesso mossi da difficoltà economiche, sfiducia nelle istituzioni e insoddisfazione verso le élite politiche.

I conservatori evangelici si concentrano generalmente di più su questioni sociali e religiose, come l’aborto e la libertà religiosa.

In questa corsa, l’opportunità più concreta per Hamilton si trova tra i repubblicani moderati e una parte degli elettori anti-establishment che in passato hanno sostenuto Trump, ma sono insoddisfatti per questioni come i dazi e la guerra in Iran.

La domanda centrale è se gli elettori repubblicani insoddisfatti sceglieranno Hamilton, torneranno a Marshall o semplicemente si asterranno. Storicamente, molti elettori delusi dal proprio partito preferiscono non partecipare piuttosto che votare per l’altro partito in un’elezione federale.

Il profilo religioso di Hamilton potrebbe aiutarlo a ridurre il vantaggio repubblicano tra alcuni elettori praticanti, ma i conservatori evangelici restano uno dei gruppi più fedeli ai repubblicani in Kansas.