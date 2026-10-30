“Votare o restare sul divano”. Così il popolo MAGA può decidere le sorti delle midterm in Ohio

Per molto tempo l’Ohio è stato l’ago della bilancia. Lo “stato in bilico” per eccellenza. Quel pezzo d’America in cui democratici e repubblicani si sfidavano fino all’ultimo voto. Poi qualcosa è cambiato. Nel 2016 Donald Trump ha cambiato tutto. Ha vinto e trasformato il Buckeye State in terreno di caccia per il Gop e cambiato gli equilibri, come dimostra anche l’elezione a senatore di JD Vance nel 2022.

Oggi i sondaggi mostrano uno scenario di verso. I due contendenti sono l’ex senatore dem Sherrod Brown e il senatore repubblicano uscente Jon Husted. La media dei sondaggi dà Brown avanti con un margine di tre punti, ma nell’ultimo mese il repubblicano ha mostrato qualche segno di recupero. La corsa in Ohio potrebbe essere una delle più importanti per stabilire il futuro del Congresso. Abbiamo chiesto a Melissa K. Miller, Professoressa ordinaria di Scienze politiche alla Bowling Green State University, come si è arrivati a questo punto.

Media dei sondaggi in Ohio

Come si spiega una corsa così competitiva in uno Stato che Donald Trump ha vinto con ampio margine nel 2024?

Kamala Harris ha perso l’Ohio di 11 punti nelle elezioni presidenziali del 2024. Quello stesso anno, Sherrod Brown ha perso la corsa per la rielezione con uno scarto di appena 3 punti. Brown ha quindi ottenuto un risultato nettamente migliore rispetto alla collega democratica Kamala Harris appena due anni fa. Tenendo presente questo dato, è meno sorprendente che la corsa al Senato federale in Ohio nel 2026 sia così serrata. Sherrod Brown ha un’identità politica ben riconoscibile in Ohio, che lo ha eletto più volte a cariche su base statale.

Sherrod Brown ha perso il suo seggio al Senato nel 2024, ma ora si candida nuovamente...

Jon Husted e Sherrod Brown condividono lo stesso punto debole. Nessuno dei due è più di primo pelo. Sono entrambi esponenti di lungo corso della politica, eletti e rieletti più volte a cariche statali.

Nelle recenti elezioni per il Senato, gli elettori dell’Ohio hanno mostrato una forte preferenza per i volti nuovi della politica. Nel 2022 hanno eletto al Senato federale JD Vance, che non si era mai candidato prima a una carica pubblica. Nel 2024 hanno eletto Bernie Moreno, anch’egli un esordiente in politica.

Sfortunatamente per Brown e Husted, nessuno dei due può presentarsi credibilmente come un outsider della politica. Candidarsi come outsider è spesso una strategia vincente negli Stati Uniti, e certamente lo è in Ohio.

Barack Obama (a sx) e Sherrod Brown (a dx) urante un rally Cleveland (Associated Press / LaPresse/AP)

Negli ultimi mesi i sondaggi hanno mostrato un calo del gradimento di Donald Trump. Quali sono le principali ragioni dell’insoddisfazione degli elettori dell’Ohio?

Una costante della politica americana è l’importanza dell’economia. Sono rare le elezioni statunitensi il cui esito non dipenda da fattori economici. Un’altra verità ricorrente della politica americana è che le elezioni di metà mandato sono un referendum sul presidente in carica.

Gli abitanti dell’Ohio sono profondamente insoddisfatti della situazione economica. Tendono ad attribuire al presidente Trump la responsabilità dell’impennata dei prezzi. I segni visibili dell’inflazione sono sotto gli occhi di tutti ogni volta che vanno a fare benzina o la spesa. Per molti, il proverbiale “sogno americano” sembra irraggiungibile.

Queste perdite economiche vengono attribuite alle politiche economiche del presidente Trump e, in particolare, ai suoi dazi. Il giudizio sull’economia è alla base dell’insoddisfazione degli elettori in questa tornata elettorale.

Pensa che questa corsa sia competitiva anche perché il Partito democratico ha trovato un messaggio più convincente rispetto al 2024?

Una grande domanda della politica americana è se la campagna sia trainata da un’“onda blu”, cioè dall’entusiasmo verso i democratici, oppure da una “risacca rossa”, in cui gli elettori sono motivati soprattutto dall’insoddisfazione verso i repubblicani. In questa tornata elettorale in Ohio potrebbero essere in gioco entrambe le dinamiche.

Il nostro ultimo sondaggio della Bowling Green State University sugli elettori probabili dell’Ohio indica per Donald Trump un saldo netto di gradimento di -15 punti (40% di opinioni favorevoli e 55% sfavorevoli). Jon Husted registra invece un saldo netto di -14 punti (34% favorevoli e 48% sfavorevoli). I dati sul gradimento del presidente non stanno aiutando i candidati repubblicani. Sherrod Brown, d’altra parte, registra un saldo netto di gradimento di -2 punti (42% favorevoli e 44% sfavorevoli), avvicinandosi così a un saldo positivo.

Donald Trump e Jon Husted in Ohio (Associated Press/LaPresse/APN)

Per decenni l’Ohio è stato uno dei principali Stati in bilico, secondo il detto “Come vota l’Ohio, così vota la nazione”. Negli ultimi anni si è spostato verso il Partito repubblicano. Come spiega questa trasformazione? E le elezioni attuali stanno mettendo in discussione questa tendenza?

I dati del censimento statunitense mostrano che l’Ohio ha una popolazione proporzionalmente più “bianca” rispetto agli Stati Uniti nel loro complesso, soprattutto perché la quota di residenti ispanici o latini è molto inferiore a quella nazionale. Gli elettori bianchi tendono a identificarsi con il Partito repubblicano, e questo aiuta a spiegare perché l’Ohio si sia spostato verso i repubblicani nelle ultime elezioni.

Il sondaggio BGSU di ottobre mostra che il democratico Sherrod Brown ha raggiunto un piccolo vantaggio sul repubblicano Jon Husted che supera il margine d’errore. Lo slancio nella corsa al Senato federale in Ohio sembra essere dalla parte dei democratici, nello Stato e altrove. Tuttavia, se la coalizione MAGA («Make America Great Again») si mobiliterà da qui al giorno delle elezioni, la competizione potrebbe risultare serrata.

L’Ohio ha una lunga tradizione industriale e operaia. Il voto dei lavoratori è ancora cruciale per vincere le elezioni nello Stato?

La coalizione MAGA che ha contribuito alla vittoria di Donald Trump in Ohio nel 2024 si è basata in parte sul forte sostegno degli elettori senza laurea. La loro partecipazione in massa, e l’eventuale sostegno a Jon Husted e agli altri repubblicani, sarà decisiva per determinare l’esito.

In definitiva, nelle elezioni americane ci sono tre possibilità: votare per il democratico, votare per il repubblicano o restare sul divano. Entrambi gli schieramenti stanno facendo di tutto perché la propria base non resti a casa.