Yotova presidente. La Bulgaria sceglie il dialogo con Putin

Succede ogni vota che si va al voto in un Paese in qualche modo legato al blocco ex sovietico: il rischio che le influenze russe possano rivelarsi decisive per l’esito delle elezioni. Dopo, tra gli altri, l’Ungheria, la Slovacchia, la Romania e la Moldavia, è stato il turno della Bulgaria, alle urne per il ballottaggio delle elezioni presidenziali, anche se dalle parti di Sofia il dibattito è stato più «moderato» che altrove. Alla fine l’ha spuntata la presidente uscente Ylenia Yotova, favorevole al dialogo con Mosca, battendo il liberale europeista Andrey Ghiurov con percentuali che si attestano al 52% contro il 43% anche se il distacco sembra destinato a crescere.

Yotova, 62 anni, aveva assunto la presidenza a gennaio, quando Rudem Radev si era dimesso per candidarsi, con successo, a primo ministro. La politica di Radev, che ha spinto e sostenuto Yotova in maniera esplicita, punta a mantenere la Bulgaria sul percorso europeo, sostenendo nel contempo migliori relazioni con la Russia fino ad arrivare a una possibile revoca delle sanzioni. I due candidati infatti, pur presentandosi come indipendenti, hanno posizioni opposte sul rapporto con la Russia e sulla guerra in Ucraina. Yotova è appoggiata dal partito di governo Progresszív Bulgária, dal Bulgáriai Szocialista Párt e dal partito nazionalista VMRO, vuole un dialogo diretto con la Russia, convinta che la via diplomatica sia l’unica possibile per arrivare alla fine del conflitto. Gjurov invece, ha sempre sostenuto che prima di arrivare a un negoziato serio la Russia dovrebbe prima fermare la guerra, in linea con la posizione di Bruxelles.

Dopo i dati choc del primo turno con un affluenza inferiore al 23%, anche per il ballottaggio si è registrata una partecipazione al voto molto bassa, secondo i primi dati inferiore al 30%. I motivi sono da ricercare nel crescente malumore dei bulgari verso la politica anche per colpa del clima di insicurezza sociale e economica che si respira nel Paese. Dopo l’ingresso della Bulgaria nell’Eurozona il primo gennaio scorso e per colpa del caos nel settore energetico figlio delle tensioni con la Russia, i prezzi sono schizzati alle stelle con forti rincari di generi alimentari, servizi e tariffe di luce, acqua e riscaldamento. E sempre a proposito di Russia, nell’ultima settimana si è aggiunto anche il caos per le navi affondate da droni russi nel Mar Nero, vicino alle acque territoriali bulgare. Motivo in più per cui il voto a Sofia è stato (ed è) strettamente connesso a Mosca.