Giorgia fa il pieno di like e follower. Sono altri 135mila

Donald Trump attacca Giorgia Meloni e, ancora una volta, la polarizzazione social che ne è scaturita trasforma l'attenzione digitale in nuovi follower per la premier. L'account Instagram, che appena due giorni fa aveva tagliato il traguardo dei 7 milioni di follower, ha innestato la quinta continuando a crescere, anche per la pronta risposta pubblicata in un reel che ha già superato 3,8 milioni di visualizzazioni e 260mila like. Il saldo finale

è di 135 mila nuovi follower, ma al contempo, anche le altre piattaforme presidiate dalla Meloni hanno fatto segnare incrementi di tutto rispetto, a riprova di quanto le dichiarazioni di Trump abbiano portato gli utenti a schierarsi dalla parte del presidente italiano. La pagina Facebook, che giusto ieri è arrivata a 6 milioni di follower, è cresciuta di altre 105 mila nuovi iscritti, mentre l'account X di Giorgia Meloni ha visto aumentare di 20 mila follower la fanbase. Se aggiungiamo

anche il salto registrato dall'account TikTok,

ben 100 mila iscritti e i 2 mila nuovi follower di YouTube, l'incremento complessivo negli ultimi due giorni è di 362 mila iscritti. Un nuovo traguardo che porta l'audience complessiva della Meloni a 22 milioni di utenti.