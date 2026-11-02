Esclusivo - La rete di Youssef Siher: spunta la foto con Hannoun. Le chat che esaltano la rivolta

Youssef Siher e Mohammad Hannoun si conoscevano. Il nome del fondatore del Movimento 17 Ottobre compare infatti nelle carte dell’inchiesta della Procura di Genova sulla cupola di Hamas in Italia, non per aver mantenuto rapporti di tipo economico con Hannoun, ma per legami di piazza piuttosto solidi. E, come anticipato da Il Giornale, al centro dei riscontri della Procura di Nicola Piacente, ci sono i contatti telefonici con Falestin Dawoud, figlia di Raed, braccio destro di Hannoun, uno dei 4 soggetti in carcere dal dicembre dello scorso anno. Stare vicino ad Hannoun mentre tiene il suo discorso di fuoco in piazza non è concesso a chiunque. Solo pochi eletti possono brillare della luce riflessa del giordano filo Hamas. La circostanza non è affatto marginale. Siher, del resto, ha dalla sua i Gpi, i Giovani Palestinesi Italiani, che rappresentano il ramo giovanile dell’Api, associazione di Hannoun. Ma a essere ancora più addentro alle dinamiche ci sembrerebbe sua moglie Saja Hammoud.

Poi il mondo dell’Udap, l’unione democratica arabo palestinese, associazione che si muove con le altre sigle e che rappresenterebbe l’ala legata al FPLP, il fronte popolare per la liberazione della Palestina. Un suo noto esponente, Shokri Hroub, ha infatti scortato Siher fuori dal carcere il giorno in cui è stata disposta la sua scarcerazione dal Gip Tiziana Landoni. Tra i presenti anche Khader Tamimi della comunità palestinese della Lombardia. Entrambi hanno seguito passo dopo passo l’uscita dal carcere di San Vittore di un ragazzo che solo apparentemente rappresenta un’innocente trentenne di seconda generazione. C’è un messaggio in particolare lanciato da Siher: «Dobbiamo fare come in Francia. Lì sono ben organizzati, soprattutto, attivi», scriveva nel gruppo Telegram. Un riferimento che però, secondo il Gip, non richiamava in modo esplicito intenzioni violente. Le immagini che arrivano da Oltralpe di sabato 31 ottobre regalano però un’ennesima giornata di proteste in nome del carovita. Lo schema è il medesimo che si è verificato in Italia il 17 Ottobre. Siher non voleva solo organizzare manifestazioni contro l’esecutivo. Guardava alle rivolte che hanno fatto cadere regimi, destabilizzato governi e messo in crisi Paesi. Le aveva studiate per capire quali strategie avessero funzionato e quali fossero state represse. Emerge dai comunicati interni alle chat quale fosse il progetto politico dietro il Movimento 17 Ottobre, in cui viene rivendicata una strategia ispirata alle rivolte della Primavera araba, alle proteste di Hong Kong e alle mobilitazioni che hanno sconvolto diversi Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. «La fluidità è una strategia, e la facciamo nostra», scriveva. E ancora: «Abbiamo studiato chi prima di noi ha fatto tremare il potere senza lasciargli un volto da colpire». Non un richiamo alla partecipazione democratica, ma la rivendicazione di aver preso a modello movimenti che hanno sfidato gli apparati statali. L’elenco è eloquente: «L’Egitto del 2011, dove una piazza senza leader ha messo in crisi un regime trentennale; la Tunisia, dove tutto è cominciato; Hong Kong 2019 e il suo “be water”, organizzarsi in modo decentrato, adattivo, imprevedibile; il Sudan, con i comitati di resistenza di quartiere; Algeria e Libano, dove le piazze hanno rifiutato di farsi rappresentare dai vecchi equilibri; il Cile del 2019, esploso dal basso; gli Indignados e Occupy, con le assemblee permanenti; gli studenti serbi, con i loro plenum orizzontali; la Gen Z in Marocco, coordinata senza capi attraverso canali digitali». Una rassega delle mobilitazioni che hanno segnato la storia politica recente, comprese quelle sfociate in scontri violenti, repressioni e sconvolgimenti istituzionali. Il linguaggio è quello di una contrapposizione radicale con gli equilibri esistenti per «un movimento, nessun padrone».