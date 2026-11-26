Il presidente dell’Ucoii esprime pubblicamente il proprio sostegno a un imam inserito nella lista del terrorismo dell’Egitto, lo stesso Paese in cui è nata e successivamente messa al bando la Fratellanza musulmana. Yassine Baradai ha pubblicato sui social una foto a corredo dell’incontro con Wagih Saad Hassan Hassan, l’imam di Reggio Emilia recentemente inserito nella blacklist della Corte penale del Cairo. Un incontro che ripropone la questione della vicinanza ideologica dell’Ucoii alla Fratellanza musulmana, proprio mentre l’organizzazione è formalmente impegnata in iniziative di contrasto all’islamofobia in Italia. «Oggi ho avuto il piacere, assieme al segretario nazionale Arian Kajashi, di pregare dietro l’Imam Wagih Saad Hassan di Reggio Emilia durante la funzione del Jumuaa», scrive Baradai, aggiungendo di aver apprezzato le sue «parole equilibrate, di grande responsabilità» e il «senso di appartenenza profonda alla scuola dell’Azhar Al Sharif».

Il presidente dell’Ucoii aveva già preso le difese dell’imam, contestando il provvedimento delle autorità egiziane. È lo stesso religioso che, a pochi giorni dall’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ai microfoni di Telereggio si era rifiutato di definire Hamas un’organizzazione terroristica, parlando di «resistenza contro l’occupazione israeliana» e accusando i media di raccontare «tante bugie senza documenti». Dichiarazioni rispetto alle quali non risulta una presa di distanza dei vertici dell’Ucoii. Nella stessa lista egiziana c’è anche Ali Abu Shwaima, imam della moschea di Segrate e tra i fondatori dell’Ucoii. Intervistato nei giorni scorsi dal Giornale, aveva parlato del 7 ottobre in termini di «resistenza» e confermato di aver consentito le raccolte fondi promosse da Mohammad Hannoun all’interno della propria moschea. Hannoun non è certo un personaggio qualunque, attualmente detenuto nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas. La presenza di due esponenti di rilievo dell’islam italiano nella blacklist egiziana e la posizione assunta dai vertici dell’Ucoii nei confronti dell’imam di Reggio Emilia rendono opportuno un definitivo chiarimento sui rapporti dell’organizzazione con la Fratellanza musulmana. L’Ucoii ha più volte rivendicato la propria autonomia, ma la questione riguarda anche l’eventuale condivisione dei riferimenti ideologici del movimento fondato da Hassan al-Banna, a partire dalla concezione del rapporto tra religione, Stato e legislazione civile.

La Fratellanza, messa al bando in Egitto nel 2013, non è sottoposta a un analogo provvedimento in Italia. Le decisioni delle autorità egiziane non hanno automaticamente rilevanza penale nel nostro ordinamento. Ciò non impedisce di chiedere all’Ucoii una presa di posizione esplicita sulla Fratellanza, tanto sul piano organizzativo quanto su quello ideologico. Un chiarimento più che mai necessario alla luce del ruolo di rappresentanza che l’Unione rivendica nei rapporti con le nostre istituzioni.