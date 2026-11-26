nostro inviato a Bruxelles (Belgio)

Il silenzio di Palazzo Chigi sulla scelta di Kiev di allargare il conflitto al Mediterraneo colpendo due navi russe al largo del porto libico di Bengasi dissimula con ogni evidenza un malcelato disappunto che, assicura chi ha avuto occasione di affrontare la questione con Giorgia Meloni, va ben oltre la forte irritazione. Per la delicatezza della vicenda - sia sul fronte diplomatico che su quello interno - la premier ha però deciso di non intervenire in prima persona, ha fatto sì che nessun esponente di Fratelli d’Italia si avventurasse in commenti pubblici che potessero essere attribuiti in qualche modo a lei e ha scelto di lasciar parlare il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Che ha sì ribadito il sostegno all’Ucraina, ma ha poi sottolineato il rischio che si accendano «nuovi focolai» nel Mediterraneo e condannato la «violazione della sovranità della Libia», un Paese che dista trecento chilometri dall’Italia, dove sono presenti alcune centinaia di nostri militari e l’Eni ha un ruolo strategico sia per il fabbisogno energetico libico che per le esportazioni verso l’Italia e il resto dell’Europa.

La premier è arrivata ieri a tarda sera a Bruxelles per un Consiglio europeo che oggi e domani sarà incentrato soprattutto sul bilancio pluriennale Ue 2028-2035 (e sul finanziamento da 45 miliardi all’Ucraina per il 2027). Volodymyr Zelensky questa volta non ci sarà, ma nei giorni scorsi Meloni gli ha manifestato per interposta persona tutto il suo disappunto. L’irritazione è dovuta a una serie di ragioni molteplici, a partire dal rischio di un allargamento del conflitto nelle acque del Mediterraneo e alle porte di casa nostra, peraltro in un Paese che per l’Italia resta strategico sotto il profilo energetico e per la gestione del fenomeno migratorio.

Poi c’è il fronte interno, che con la campagna elettorale ormai alle porte rischia di incendiarsi. Perché è evidente che il blitz di Bengasi indebolisce il sostegno italiano a Kiev, su cui da tempo polemizza buona parte del centrosinistra oltre che Futuro nazionale e pure la Lega. Che ieri è infatti tornata alla carica. Il vicepremier Matto Salvini fa filtrare una «forte preoccupazione» per una «possibile estensione del conflitto». Ma la sua posizione è ben più netta, tanto che una nota della Lega definisce quello di Kiev un «grave atto di guerra nel cuore del Mediterraneo» e bolla come «inaccettabile» la scelta ucraina di «condurre operazioni militari sul territorio di un Paese sovrano senza un preventivo confronto con i partner occidentali che da anni sostengono economicamente e militarmente l’Ucraina».