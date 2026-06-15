Meloni: "Accordo Usa-Iran occasione per la pace. Italia pronta con una missione navale"

"Nella notte abbiamo già espresso, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, il nostro forte apprezzamento per il memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, e in particolare al Qatar e al Pakistan, che hanno reso possibile questa intesa. Si tratta di un'occasione di pace che va colta: l'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo". Lo si legge in una dichiarazione della premier italiana, Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha fatto sapere che l'Italia è pronta a contribuire a una presenza navale internazionale, per accompagnare la piena riapertura dello Stretto di Hormuz.

"I principi sono chiari: l’Iran non può dotarsi dell’arma nucleare e la libertà di navigazione deve essere garantita.

Siamo pronti, insieme agli altri partner e fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello Stretto di Hormuz”. Sul Libano ha ribadito: "È necessario che lecessino anche in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese".