“Meloni non è entusiasta del formato E3”. Il retroscena sulla fuga in avanti di Macron, Merz e Starmer sull'Ucraina

L'E3 sull'Ucraina non piace a Giorgia Meloni, ma soprattutto crea diversi mal di pancia nel resto d'Europa. Il riferimento è all'incontro di Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avvenuto domenica a Londra. La scelta di un vertice ristretto in un momento delicato del conflitto in Ucraina crea frizioni per il senso di fuga in avanti dei soliti, Macron e Starmer in testa. A dirlo è il premier polacco Donald Tusk che ha sentito al telefono proprio il capo del governo italiano: "Meloni non è entusiasta dell'esistenza di questo formato", in riferimento all'E3. "Qualsiasi accordo a cui la Polonia non partecipa non sarà vincolante per la Polonia", ha scandito il capo del governo di Varsavia, anticipando che "nei prossimi giorni" ci sarà una nuova riunione sull'Ucraina, questa volta allargata anche a Polonia e Italia.

"Il problema è che quando si tratta del 'Gruppo dei Tre', gli italiani e noi siamo arrabbiati. Quando è un 'Gruppo dei Cinquè, la Spagna dice: 'Aspettate, anche noi siamo un grande paese europeo'. E quando ci incontriamo come 27 Stati membri nel formato regolare dell'Ue, è ovviamente molto difficile raggiungere decisioni rapide a causa del requisito dell'unanimità", ha quindi ammesso Tusk in una conferenza stampa a Varsavia.

Il premier polacco ha anche espresso scetticismo riguardo alle proposte di avviare rapidamente un dialogo con il Presidente russo Vladimir Putin riguardo alla guerra: "Deve essere inequivocabile che nessuno in Europa giocherà il ruolo di arbitro tra Russia e Ucraina. In questa guerra, siamo dalla parte dell'Ucraina. L'Ucraina non può perdere questa guerra, e la Russia non può vincerla".

L'assenza dell'Italia dall'E3 nelle ultime ore aveva generato la solita ridda di polemiche da parte dell'opposizione contro l'esecutivo guidato da Meloni, senza però tenere conto di come il vertice fosse in realtà un'iniziativa proprio di Francia, Germania e Regno Unito, come spiegato anche dal ministro della Difesa Crosetto: "I partecipanti alle riunioni li decide chi le convoca. È come la formazione della nazionale, non è il giocatore che decide di partecipare, è chi convoca la riunione che decide chi ne fa parte. La posizione dell'E3 non è una posizione diversa rispetto a quella dell'Italia, anche sull'Ucraina", ha detto Crosetto nelle repliche alle comunicazioni alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e alla Commissione Esteri e Difesa del Senato. "Bisogna essere in due per sposarsi e bisogna essere invitati per partecipare - spiega Crosetto - un formato che si chiama E3 nasce per essere a tre Paesi, così come il formato E5 al quale noi partecipiamo regolarmente si chiama E5 e la Spagna non c'è, ma non per antipatia alla Spagna. Ma perché è un formato che nasce con cinque paesi. La prossima settimana ci sarà un incontro E5 di ministri della Difesa e ci saremo. Quando si convocano l'E3 ci sono solo i 3. Ma non con il governo Meloni, anche prima c'erano informati E3, E4, E2 dove l'Italia era esclusa ma nessuno l'ha mai usato per dire che fosse una mancanza di rispetto".

Il nodo della rappresentanza resta quindi centrale, in particolare in vista di eventuali colloqui di pace. Restringere l'azione europea all'E3 limita il margine di manovra di tutti gli altri alleati che negli ultimi anni hanno dato il loro appoggio a Kiev contro l'invasione russa, Polonia (praticamente prossima alla linea del fronte) e Italia inclusi.

In quest'ottica anche i 5 punti usciti dal vertice dell'E3 dovranno passare per il tavolo dell'E5, in particolare quello sul rispetto della linea del fronte come base iniziale dei colloqui; le garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, mantenimento del congelamento degli asset russi fino a eventuali risarcimenti e tutela degli interessi di sicurezza europei, punto molto delicato che da mesi è al centro di controversie intra-europee.