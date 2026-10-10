Trump nomina la nuova portavoce della Casa Bianca. E i follower di Katie Zacharia schizzano alle stelle

È Katie Zacharia Picked la nuova Press Secretary della Casa Bianca. L’indicazione ufficiale è arrivata ieri pomeriggio quando il presidente Donald Trump ha ufficializzato la sua scelta. La Picked, che prende il posto di Karoline Leavitt che aveva lasciato l’incarico assunto il 20 gennaio del 2025 a fine agosto, entra dunque nei ranghi amministrativi con l’incarico di gestire i rapporti con la stampa e di coordinare il presidio delle piattaforme social degli account istituzionale.

Kathie Zacharia, commentatrice conservativa che fino a ieri era sotto contratto con la società Trump Media & Technology Group, diventerà la sesta portavoce principale del presidente degli Stati Uniti nei suoi due mandati presidente Donald Trump. Come è già successo per altre decisioni, e non solo per le nomine della sua amministrazione o in altre istituzioni, anche in questo caso il presidente Trump ha deciso di rendere pubblica la sua decisione con un post su Truth.

È stato sufficiente questo per spingere gli utenti a fiondarsi sugli account della nuova addetta stampa e a farli crescere in modo inverosimile. In poche ore l’account su X della Zacharia è più che raddoppiato: da poco più di 50 mila follower è passato a 103 mila solo questa mattina. Anche l’account di Instagram ha raccolto la curiosità e l’interesse degli utenti ed è prossimo al raddoppio dei follower: dai 40 mila totali che aveva prima dell’annuncio di Trump il profilo si appresta a raggiungere in giornata la soglia degli 80 mila follower.

Capitolo a parte merita invece l’account di Truth, il social media fondato proprio da Trump, perché pur con numeri più contenuti ma anche in questo caso c’è stato un corposo salto di follower: i follower sono aumentati di oltre 15 mila, passando così da 2.092 follower a 17.454 nel volgere di pochissime ore. Al momento, invece, sulle altre piattaforme, Facebook e TikTok, c’è una presenza ancora molto ristretta: infatti, il profilo Facebook ha 203 amici e tra gli account attivi su TikTok con il nome di Katie Zacharia nessuno supera i 300 follower.