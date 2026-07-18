Dal turismo agli affitti: pro Pal a caccia degli israeliani in Italia

Un'iniziativa online pro Pal sta sollevando profonda preoccupazione e richiede una netta presa di posizione a tutela della comunità ebraica e dei principi fondamentali della convivenza civile nel nostro Paese. Attraverso un modulo digitale diffuso capillarmente sulle piattaforme social, è stata avviata una vera e propria attività di tracciamento e segnalazione volta a registrare presunti casi di turismo, compravendite immobiliari e presunte dinamiche geopolitiche sul territorio italiano.

La raccolta di dati, unita alla richiesta di fonti per coordinare non meglio specificate iniziative locali, assume i contorni di una pericolosa schedatura ideologica che rischia di alimentare un clima di odio che dal 7 ottobre 2023, quando Hamas ha dato l’assalto a Israele, ha scatenato nuove ondate di antisemitismo in Europa e anche in Italia. Il questionario, si legge nell’intestazione, «non ha intenti di profilazione in base a nazionalità o religione, ma di identificazione di chiare complicità con lo stato sionista. La finalità è esclusivamente mappare la diffusione del fenomeno e le sue declinazioni». Tuttavia, basta leggere anche solo la prima domanda per capire il tenore: «Di che fenomeno si tratta?». E le risposte multiple sono: «Turismo di decompressione di soldati sionisti; Compravendita; Eventi/legami istituzionali». Viene poi chiesta la localizzazione e la fonte della notizia, in un vero e proprio tracciamento razziale. I dati, si legge, verranno raccolti da «Global Sumud Movement e rimarranno protetti e riservati».

A preoccupare è la capillarità con cui questo monitoraggio dal basso rischia di tradursi in una pressione psicologica e fisica su alberghi, agenzie immobiliari o semplici cittadini. La pretesa di distinguere tra la nazionalità e l'adesione ideologica crolla di fronte all'evidenza di domande che mirano a colpire chiunque abbia legami, anche solo turistici o commerciali, con lo Stato d'Israele. È una delazione digitale mascherata da impegno politico, che finisce per colpire inevitabilmente la comunità ebraica locale, esponendola a un clima di costante sospetto e potenziale pericolo nelle proprie attività quotidiane. «Ritengo assolutamente vergognosa e inaccettabile la diffusione di un modulo che invita i cittadini a denunciare turisti, acquirenti di immobili e semplici presenze ebraiche o israeliane in Italia, etichettando la loro presenza come neocolonizzazione sionista».