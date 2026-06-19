Gli anarchici come le Br: "La guerra si fa con i proiettili da 9 mm"

Il livello dello scontro tra lo Stato e la galassia anarchica sta raggiungendo vette che ricordano, anche se oggi in modo molto lontano, il clima degli anni Settanta. Sono diverse le azioni compiute, e poi rivendicate, in nome del loro leader Alfredo Cospito, detenuto a Sassari in regime di massima sicurezza, il cui apice è avvenuto a marzo con la morte di Sara Ardizzone e alessandro Mercogliano, deceduti mentre progettavano una bomba che avrebbe dovuto colpire il polo della polizia di Roma Tuscolana. Oggi Il Giornale è venuto in possesso del loro manifesto in cui spiegano il perché armarsi sia necessario, utilizzando un linguaggio che rievoca quello delle brigate rosse: "Si concentrano sui documenti di posizionamento, ma la guerriglia è in strada, si afferma non con le parole, ma con i proiettili da 9 mm. L'azione parla dalle canne dei fucili", scrivono sul blog "La Nemesi", dove aggiungono che "i nostri fratelli e le nostre sorelle percorrono il sanguinoso cammino della libertà, pagandone il prezzo con la propria vita, scomparendo dietro le sbarre o venendo a loro volta inondati di sangue".

Infine il messaggio diretto al governo: "La lotta armata non sarà un mito, ma una certezza quotidiana. Distruggiamo lo Stato".

Questo non è solo un manifesto o un documento di posizionamento, è una vera e propria nuova dichiarazione di guerra allo Stato, ai suoi uomini e alle sue strutture, è una dichiarazione di intenti in cui si dice che "la guerriglia è innanzitutto uno stato d'animo che si esprime attraverso una violenza potenzialmente letale", che "non può che sostenere il processo di armamento generale del proletariato, fornendo denaro, contatti, allenamento e propaganda". E il proletariato in lotta, scrivono, "deve opporsi allo Stato e alle società capitalistiche armato e ben preparato". Non si può liquidare la galassia anarchica come un insieme di sprovveduti o di nostalgici fuori tempo massimo. Quello che emerge dalle operazioni condotte dalle Procure in tutta Italia e dalle inchieste giornalistiche che anche noi stiamo conducendo è uno scenario più complesso: sono cellule operative che teorizzano il sangue, che glorificano i propri morti come martiri di una guerra civile e che indicano chiaramente i servitori dello Stato come bersagli da abbattere.

Ha ragione Valter Mazzetti, segretario generale del sindacato Fsp - Polizia di Stato quando, condannando le minacce allo Stato apparse sui muri di Bologna e a Brescia, dice che

"bisogna impiegare ogni sforzo ulteriore di fronte ad ambienti in cui covano pericoli striscianti, a opera di esaltati da cui, purtroppo, ci si può aspettare di tutto". Aspettare la loro prossima mossa è troppo pericoloso.