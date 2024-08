"Gli attacchi personali non aiutano un vero confronto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Caro Direttore,

ho letto i vari articoli che in questi giorni la sua testata sta dedicando a Stellantis in seguito alla notizia relativa alla causa intentata da alcuni azionisti successivamente ai risultati semestrali del nostro Gruppo. Come il suo giornale ha correttamente riportato, riteniamo che quella causa sia senza fondamento e Stellantis si difenderà con determinazione nelle sedi competenti. Sulle frasi indirizzate al nostro ceo dal sindacato americano Uaw, è opportuno sottolineare che certe espressioni non aiutano mai il confronto, che deve restare sempre positivo nell'interesse delle persone coinvolte. Oltre a rappresentare il segnale di una mancanza di solidi argomenti.

Va detto, a tal proposito, che sotto la guida del nostro ceo Carlos Tavares, Stellantis ha ottenuto nel 2023 una delle migliori performance del settore automobilistico, con un margine del 12,8%. Tale risultato ha portato a una ridistribuzione di 1,9 miliardi di euro tra retribuzione variabile, bonus e partecipazione agli utili a tutti i dipendenti, per un totale di 6 miliardi di euro dalla creazione dell'azienda 3 anni or sono. Segnalo inoltre che nel 2023 Stellantis si è piazzata al sedicesimo posto tra le aziende più profittevoli al mondo, con amministratori delegati che guadagnano fino a 6 volte di più rispetto a quello di Stellantis, oltre a essere collocata tra le 20 maggiori aziende quotate in Borsa al mondo per fatturato.

In Italia, Stellantis sta lavorando duramente con i suoi partner sindacali, i suoi colleghi e le sue colleghe per affrontare la crescente concorrenza, nel contesto di un mercato europeo che è molto al di sotto del periodo precedente la pandemia, oltre all'impatto della elettrificazione, come ben evidenziato da molti commentatori, dai risultati e dalle dichiarazioni di diversi costruttori. Nell'ultimo anno di intensa dialettica con il Governo su come riuscire a superare tutti insieme la grande trasformazione che il nostro settore sta attraversando e i fattori che la rendono possibile, pensiamo di avere rafforzato la nostra comprensione reciproca e la capacità di lavorare insieme in modo efficiente. Sarà importante adesso fare sintesi di quella dialettica nell'interesse del Paese e in considerazione della dimensione di Stellantis in Italia.

Daniela Poggio

Vicepresident Communication

& Public Affairs Stellantis Italy

***

Prendiamo atto della precisazione di Stellantis che peraltro riconosce la correttezza del Giornale nel riportare la posizione del Gruppo in relazione alla causa americana.

Quanto alla retribuzione del ceo Carlos Tavares, osserviamo a nostra volta che i valori sono desunti dal Remuneration Report allegato al bilancio 2023 di Stellantis, precisamente alla pagina 178 dedicata ai compensi di tutti i partecipanti al Board of Directors. ODP