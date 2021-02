Berlusconi: "Subito il giusto processo, abuso d'ufficio da rivedere"

" Un sistema giudiziario efficiente " è necessario per l'Italia, affinché possa da una parte " garantire i diritti di cittadini e imprese " e dall'altra rendere il Paese " attrattivo per investimenti" . A sostenerlo è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che in un'intervista al Messaggero si augura " che si giunga alla migliore riforma possibile a tutela dei cittadini sulla base dei principi costituzionali del giusto processo ". E, per raggiungere questo obiettivo, annuncia il sostegno al ministro della Giustizia Marta Cartabia, che ha promesso di inserire la riforma della prescrizione in quella del processo penale.

Nell'ambito della riforma ci sarebbe anche da rivedere il reato dell'abuso d'ufficio, perché "nonostante alcune parziali riforme nel corso degli anni, la struttura dei codici, in questa materia, è rimasta agli anni '30 del secolo scorso ". Ma, nel frattempo, le cose sono cambiate e la realtà è diventata più complessa. " Fermo restando il rigoroso rispetto della legalità - aggiunge il Cav - vi sono anche altre strade, dalle sanzioni civili al giudizio politico dei cittadini, per punire -nel caso di specie- colpe o mancanze di chi esercita funzioni di governo ". Negli ultimi mesi, ricorda Berlusconi, è emerso il problema giustizia legato ai comportamenti di una parte della magistratura che non possono " rimanere senza conseguenze ". Una riforma, poi, è fondamentale anche per il successo del Recovery Fund: "È l’Europa stessa che ce lo chiede" .

Nell'intervista al Messaggero Berlusconi interviene anche sul tema della lotta alla pandemia da Covid-19, che viene portata avanti anche tramite la somministrazione di vaccini: " È evidente che qualcosa fin qui non ha funzionato ", commenta il leader di Forza Italia. Il problema, però, non è stato riscontrato solo in Italia, ma anche negli altri Stati europei. " Credo che la strada da seguire sia quella di verificare la possibilità, con l’acquisto delle licenze dai produttori, di coinvolgere direttamente nel processo produttivo le aziende italiane dotate delle necessarie apparecchiature - sostiene il Cav- I tempi da prevedere per gli eventuali vaccini italiani saranno comunque non inferiori a sei mesi. Ovviamente il governo dovrà chiedere con fermezza il rispetto degli accordi sulle forniture presi con le case farmaceutiche ". Mentre la campagna vaccinale procede, però, si fa strada anche la possibilità di un altro lockdown totale o di chiusure più stringenti, in vista di una possibile terza ondata. In ogni caso, ci sono due regole che " devono essere rispettate in modo assoluto. La prima è che ai cittadini va data un’informazione chiara e tempestiva, non suscitando false speranze né timori infondati, evitando di cambiare strada all’ultimo momento. La seconda regola è che ad ogni chiusura deve corrispondere un risarcimento immediato e soprattutto contestuale ". Dal punto di vista fiscale, " oggi si può e si deve realizzare quello che il Presidente Draghi ha indicato nel suo discorso programmatico, un progressivo alleggerimento del carico fiscale sul lavoro soprattutto nei confronti del ceto medio ".