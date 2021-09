La Boccassini è indagata. L'accusa chiede l'archiviazione

Un dato è certo: la figlia di Ilda Boccassini, pm simbolo della lotta alla mafia, non venne sottoposta ad alcol test la sera in cui a Milano, a poca distanza da casa della madre, investì e uccise un pedone. Per questo la Procura della Repubblica di Brescia, competente per i reati commessi dai magistrati in servizio a Milano, ha iscritto tre persone nel registro degli indagati: si tratta della stessa Boccassini, del suo ex compagno e padre della ragazza Alberto Nobili, tuttora in servizio a Milano come pubblico ministero, e dell'attuale comandante della Polizia locale del Comune di Milano, Marco Ciacci. Ma pochi giorni fa, il 3 settembre, il pubblico ministero titolare dell'inchiesta ha chiesto l'archiviazione delle accuse di tutti gli indagati. Ora la richiesta dovrà passare al vaglio di un giudice preliminare, ma evidentemente la pubblica accusa ha ritenuto che non vi sia stata un abuso d'ufficio da parte di Ciacci, né una pressione illecita in questo da parte dei due illustri genitori della investitrice.

A rendere nota l'esistenza dell'inchiesta a carico di Ciacci, di cui si parlava da tempo, è stato ieri il suo predecessore, l'ex comandante dei vigili Antonio Barbato, che ha reso noto di essere stato interrogato il 21 aprile a Brescia proprio nell'ambito del procedimento a carico dell'attuale capo dei «ghisa». A generare l'indagine era stata peraltro una denuncia dello stesso Barbato. Il tutto era reso delicato dal fatto che Barbato aveva perso poco tempo prima il posto proprio in seguito a una inchiesta del pool antimafia della Procura, in cui era stato intercettato; e che a indicare Ciacci come suo successore ideale al sindaco Sala erano stati proprio i vertici della Procura, che di Ciacci - fino a quel momento in servizio alla Polizia di Stato - avevano potuto saggiare nel corso degli anni la affidabilità. Barbato, che attualmente è sotto processo ma anche candidato al Consiglio comunale, non ha mai nascosto di sentirsi vittima di un complotto per spianare la strada a Ciacci, e di considerare il mancato esame etilico alla figlia delle due toghe una sorta di ringraziamento dovuto.

Ma l'indagine bresciana ha accertato che Ciacci si limitò a intervenire per pochi minuti sulla scena, quando l'incidente sembrava ancora lieve. La figlia della Boccassini, peraltro, è astemia.