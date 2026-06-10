C'è diffidenza. Ma a destra ruba pochi voti

Nel dibattito politico delle ultime settimane si è consolidata una narrazione secondo cui la nascita di Futuro Nazionale potrebbe rappresentare un problema per gli equilibri del centrodestra. I dati disponibili raccontano però una storia diversa. Il partito di Vannacci non sembra esercitare una attrazione sugli elettori dei partiti tradizionali della coalizione di governo: circa il 90% di coloro che oggi dichiarano di voler votare il nuovo soggetto politico (come ho rilevato io stesso) non proviene da Fratelli d'Italia, Lega o Forza Italia.

Chi sono gli elettori che guardano a Vannacci? Il primo segmento è composto da cittadini che nel tempo hanno espresso posizioni riconducibili alla destra, ma che non hanno mai trovato una piena rappresentanza nei partiti del centrodestra ufficiale. Si tratta di un elettorato spesso critico verso il sistema politico tradizionale, che vede nel generale una figura non legata alle logiche dei partiti.

Il secondo segmento, ancora più rilevante, è rappresentato dagli astenuti. Molti degli attuali sostenitori di FN non hanno partecipato né alle ultime politiche né alle europee. Tra questi si ritrova anche una quota di ex elettori del Movimento 5 Stelle dell'epoca di Beppe Grillo, attratti allora da una proposta antisistema e oggi alla ricerca di un'offerta politica percepita come alternativa agli schieramenti consolidati.

Esiste però un altro aspetto importante che merita attenzione. Molti elettori del centrodestra continuano a percepirlo come una figura potenzialmente divisiva.

Non tanto per i contenuti delle sue posizioni, che spesso non risultano lontane da quelle già presenti nell'area conservatrice, quanto per il rischio che la nascita di un nuovo soggetto politico possa frammentare un campo che ha costruito le proprie vittorie soprattutto sull'unità. Il timore che la sua crescita possa finire per favorire il Campo Largo alimenta una diffidenza che ne limita l'attrattività presso l'elettorato tradizionale del centrodestra.

*Direttore Noto Sondaggi