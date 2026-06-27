C'è l'intesa Libano-Israele. Ma torna l'incubo Hormuz

Torna l'incubo Hormuz. Mentre Israele e Libano raggiungono a Washington un accordo-quadro trilaterale con gli Stati Uniti per il ritiro parziale dell'esercito israeliano dal Sud del Paese dei Cedri, lo Stretto torna a minacciare la fragile tregua fra Washington e Teheran, rinnovata il 18 giugno per almeno altri 60 giorni. I pasdaran non intendono cedere e continuano a usare il passaggio dalle acque internazionali come arma di ricatto e tensione. Dopo aver colpito giovedì la portacontainer Ever Lovely della compagnia taiwanese Evergreen Marin, ieri hanno lanciato quattro droni d'attacco contro altre imbarcazioni. E adesso proclamano con prepotenza: il passaggio da Hormuz "è possibile solo attraverso le rotte annunciate dall'Iran", poiché "l'unica legge che governa questa regione è ancora la legge della Repubblica Islamica e della Marina delle Guardie Rivoluzionarie". Donald Trump non ci sta. Diffusa la notizia degli attacchi, spiegato che tre droni sono stati abbattuti, mentre il quarto "ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave cargo", provocando danni senza impedire che la nave proseguisse la navigazione, il presidente americano denuncia: "Questa è una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco". In serata gli Stati Uniti hanno risposto con attacchi aerei contro obiettivi nella zona dello Stretto.

Per un'intesa che vacilla, ce n'è un'altra che viene trovata. Riguarda il primo punto dell'accordo fra Usa e Iran: la fine del conflitto in Libano. Al termine di quattro giorni di colloqui, è stata trovata a Washington la quadra fra il governo libanese e quello israeliano. L'accordo delinea due zone pilota da cui le Forze di Difesa israeliane si ritirerebbero e in cui entrerebbe l'esercito libanese, una a nord del fiume Litani e l'altra a sud. Il documento include anche il riconoscimento reciproco della sovranità dei due Paesi. La sua efficacia è molto dubbia, visto che alla sua stesura non hanno partecipato né Hezbollah, né l'Iran che da sempre lo foraggia e protegge. E i terroristi avvertono: "Causa divisioni interne, non è vincolante e parte dei libanesi lo respingerà". Benjamin Netanyahu, convinto che i negoziati siano "un duro colpo all'Iran", spiega che l'esercito rimarrà nel Sud fino al completo disarmo di Hezbollah, condizione che la milizia rifiuta da sempre. Sia gli estremisti filo-iraniani che Teheran continuano a pretendere a loro volta il ritiro incondizionato di Israele. Perciò il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ammette: "C'è ancora molto lavoro da fare". Ma "oggi è il primo passo, a volte il più difficile".

Il Libano è solo uno dei tasselli di una pace duratura fra Stati Uniti e Iran, anche se considerato fondamentale da Teheran, che lo ha voluto inserire nel primo punto del memorandum d'intesa con Washington. Restano ancora i nodi Hormuz, nucleare, proxy. A causa degli ultimi attacchi iraniani, l'agenzia internazionale dell'Onu per la navigazione ha sospeso il piano di evacuazione dello Stretto che da martedì ha consentito a 115 mercantili e 2500 marittimi di lasciare le acque contese dopo essere rimasti bloccati per mesi a causa del conflitto.

L'incognita è come la situazione evolverà, anche se molte navi hanno continuato a utilizzare un passaggio non approvato dall'Iran, e che costeggia la costa dell'Oman, per proseguire la loro navigazione. Per sottolineare la volontà di evitare nuovi incidenti, la tv in lingua inglese della Repubblica islamica, Press Tv, prima del lancio dei droni, ha ricordato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra Stati Uniti e Iran sullo Stretto.

Hormuz è l'apice delle controversie e nuove tensioni arrivano anche su altri fronti.

Mentre il capo dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica dell'Onu, Rafael Grossi, spiega che un sistema di verifica "molto rigoroso" sarà necessario per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari, il regime di Teheran si ribella contro la dichiarazione congiunta degli Stati Uniti e del Consiglio di Cooperazione del Golfo, che hanno sottolineato la necessità "di affrontare l'intero spettro delle minacce rappresentate dall'Iran, compresi i suoi missili balistici, i droni e il sostegno ai gruppi alleati (i proxy)" per arrivare a una pace duratura. Teheran definisce il documento "irresponsabile e provocatorio". Minaccia inoltre una risposta "se gli Usa non saranno in grado di contenere" gli aerei israeliani che volano sui Paesi confinanti.