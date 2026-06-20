Un calcolo studiato per creare incertezza nelle controparti

Lo stile relazionale che caratterizza la leadership di Donald Trump non risponde principalmente a dinamiche di simpatia o antipatia personale, né a temporanee frizioni geopolitiche con singoli interlocutori, ma riflette un modello comportamentale codificato orientato alla costante riaffermazione del potere che non risparmia neanche il contesto delle relazioni internazionali, dove l'approccio del presidente americano si distacca profondamente dai canoni della diplomazia tradizionale, fondata sulla reciprocità e sulla felpata cautela istituzionale.
Questo stile si lega strettamente a una logica di pressione negoziale tipica del mondo statunitense dei grandi affari, una postura che prevede la deliberata alterazione degli equilibri attraverso improvvise provocazioni e drammatiche violazioni dei protocolli.
In questo schema, molte interazioni tendono a essere affrontate come confronti competitivi, nei quali la centralità dell'attore dominante si consolida attraverso la percezione di una posizione preminente rispetto alla controparte.
Tali dinamiche svolgono una funzione comunicativa prima ancora che diplomatica: di conseguenza, le iperboli e le asprezze verbali non costituiscono indicatori affidabili dello stato reale delle relazioni tra due Paesi, né vanno interpretate come un attacco personale, ma come una tecnica negoziale volta a proiettare un'immagine di forza asimmetrica.
L'obiettivo reale non è la rottura dei rapporti, ma la creazione di uno stato di incertezza nelle controparti. Spiazzare tanto l'alleato quanto l'avversario serve a testarne la resistenza e a massimizzare i margini di vantaggio politico.
Una volta esercitata questa pressione e ridefiniti i rapporti di forza a proprio vantaggio, l'approccio trumpiano frequentemente prevede una fase di rapida normalizzazione, nella quale il leader torna a concedere apprezzamento e riconoscimento pubblico.
In questa prospettiva, l'alternanza tra l'affondo pubblico e il successivo elogio non è sinonimo di incoerenza, bensì la chiara espressione di un ciclo comunicativo in cui la distensione acquista valore strategico proprio perché concessa dopo una dimostrazione di forza.
Inoltre, questo stile relazionale risponde anche a una non irrilevante esigenza di politicainterna. Tradurre i rapporti internazionali in questo tipo di linguaggio consente di trasformare la burocrazia del potere in uno spettacolo facilmente comprensibile e politicamente spendibile presso la propria base elettorale.