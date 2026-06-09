Il centrodestra riconquista Lecco. Doppia conferma: Arezzo e Macerata. Il caso Vigevano: Fi isola Vannacci

Si è chiuso con un salomonico punteggio di parità il secondo turno delle amministrative che vedeva coinvolti sei capoluoghi di provincia. Tre al centrodestra e tre al centrosinistra.

Anche in questo caso il voto è stato caratterizzato soprattutto dall'astensionismo. Si è recato alle urne, infatti, soltanto il 52% degli aventi diritto contro il 60,4% del primo turno.

Altro segno di continuità è quello rappresentata dal voto di Macerata. Nel capoluogo marchigiano si è registrata la riconferma dell'amministrazione guidata da Sandro Parcaroli. A capo di una giunta di centrodestra Parcaroli si era visto negare la vittoria al primo turno soltanto per uno 0,1 punto percentuale.

Cambio di colore politico sul municipio di Lecco. Dopo quindici anni il centrodestra riconquista il governo cittadino grazie a Filippo Boscagli.

Come da previsioni i risultati negli altri capoluoghi con Agrigento che vede la vittoria dell'ex parlamentare grillino Michele Sodano, sostenuto dalle forze del campo largo. La stessa alleanza che ha permesso a Chieti la vittoria al secondo turno dell'ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini. Tra i primi a congratularsi con Legnini per la vittoria è stato il governatore Marco Marsilio. Un dettaglio da sottolineare dopo che la campagna elettorale aveva dato il via a un feroce confronto tra i due con scambi di epiteti poco eleganti.

Le conquiste del centrosinistra (parlando soltanto dei capoluoghi di provincia) si completano con Trani dove il centrosinistra vince senza la "gamba" grillina portando Marco Galliano a prendere il posto di Amedeo Bottaro.

Oltre Macerata e Lecco, il centrodestra conferma la tenuta della maggioranza di centrodestra con Marcello Comanducci.

Tra i comuni minori l'attenzione di tutti gli osservatori politici erano puntati su Vigevano. Qui al primo turno il candidato di Futuro Nazionale ha sfiorato il 14 per cento dei consensi, sfasciando di fatto la compattezza del centrodestra già compromessa dalla spaccatura tra Lega e Forza Italia. Quest'ultima con Paolo Previde Massara è riuscita a conquistare prima il ballottaggio e poi la vittoria finale. Nonostante l'appello di Vannacci a non votare il candidato degli azzurri. D'altronde una proiezione fornita a Youtrend spiega, infatti, che ben il 41% degli elettori che al primo turno avevano premiato Futuro Nazionale hanno votato per il candidato di Forza Italia al ballottaggio.

Come Vigevano, fa rumore anche la vittoria del centrodestra a Lecco. Filippo Boscagli (classe 1980) riesce a strappare il timone dell'amministrazione comunale al centrosinistra, riportando un Boscagli alla guida della città quarant'anni dopo.

Suo zio, infatti, è Giulio Boscagli, sindaco del capoluogo lombardo nella seconda metà degli anni Ottanta, prima di spiccare il salto nella squadra di Roberto Formigoni in Regione.

Tra i grandi comuni chiamati al voto il centrodestra sottolinea la conquista tra gli altri di Pompei, Viareggio, San Giovanni Rotondo, Vignola, Cava de' Tirreni, Comacchio, Sorrento, e Genzano.