Il ministro Matteo Piantedosi è stato intervistato dal Tg2 Post e ha parlato del caso del suicidio di Gianni De Gennaro, da lui definito “una grande tragedia umana”. Poi, ha aggiunto, “vedremo cosa si desumerà dagli scritti, ma non credo che possa aggiungere qualcosa ai temi dell’indagine”. Il pensiero del titolare del Viminale è che l’ex capo della polizia “non abbia retto umanamente all’urto di quello che gli si stava accadendo. È stato un gesto di grande dignità dal punto di vista personale”. Per il ministro, l’estremo gesto di De Gennaro “è stato un urlo di professione della propria innocenza”.

Nel frattempo la procura di Grosseto sta analizzando le lettere lasciate da De Gennaro per verificare, se da quegli scritti, possano emergere anomalie ed escludere eventuali “elementi di costrizione” nella stesura, analizzare i reperti trovati nella villa in Maremma. Allo stato non ci sono elementi che possano prevedere il coinvolgimento di altri uffici giudiziari, compresa la Dda di Firenze che, a sua volta, ha da tempo un procedimento aperto contro ignoti e relativo alle stragi del ’93. Le lettere erano in busta chiusa e con diversi destinatari: la famiglia, il procuratore di Caltanissetta e una terza che, invece, l’ex capo della polizia avrebbe voluto divenisse pubblica e che al momento non è noto se verrà data ai media o meno.

“Attendiamo che venga completato il lavoro degli specialisti per poi chiederne la consegna e leggere le ultime parole che ha consegnato ai suoi cari”, ha spiegato un avvocato della famiglia di De Gennaro che sta seguendo il caso. Il riserbo è massimo, sia per la tutela della memoria dell’ex capo della polizia, sia per preservare l’indagine, che non è semplice anche se si va verso la conferma del suicidio, anche se la certezza arriverà dall’autopsia che è stata predisposta per venerdì. Lunedì, invece, sono stati fissati i funerali a Roma.