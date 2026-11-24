“Forza, non siete soli”. A manifestare pubblicamente solidarietà a Youssef Siher non è una semplice militante della sinistra bolognese, ma un’esponente del Gabinetto del sindaco Matteo Lepore. Si tratta di Erika Capasso, delegata ai Quartieri e alle Nuove cittadinanze del Comune di Bologna, nonché ex collaboratrice di Elly Schlein al Parlamento europeo. È proprio lei che, tramite il suo profilo Instagram incoraggia Siher, indagato dalla Procura di Milano per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, sotto un post in cui campeggia la scritta “Resistenza fino alla Liberazione”. “Ringraziamo tutte e tutti per il supporto e la solidarietà. La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l’oppressione. Non molliamo un millimetro”, scrive Siher nel post in collab con la co indagata Sagia Hammoud, sua moglie, la donna con cui ha creato il profilo “Movimento 17 ottobre” in nome delle rivolte che avevano devastato la città di Milano.

Tra i numerosi commenti di sostegno compare quindi anche quello di una rappresentante dell’amministrazione comunale bolognese, peraltro apprezzato dallo stesso autore del post. Una questione che non può essere in alcun modo archiviata come semplice commento, ma assume una rilevanza politica e istituzionale proprio alla luce degli incarichi ricoperti da Capasso. Entrata nel Gabinetto di Lepore nel 2021, la delegata si occupa di materie particolarmente delicate, che riguardano il rapporto tra l’amministrazione, il territorio, le comunità straniere e il mondo associativo.

A esporsi è una figura che lavora direttamente al fianco del primo cittadino e che rivendica pubblicamente il proprio ruolo istituzionale anche sui suoi profili personali. Sarebbe interessante sapere se il sindaco Lepore condivida il messaggio della sua collaboratrice, a che cosa esattamente si riferisca quel “non siete soli” e quale sia la posizione dell’amministrazione rispetto alle parole sulla “repressione” denunciate da Siher. A chiedere di far luce sulla vicenda è l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna, che definisce questo come “una dimostrazione non solo del doppio filo che lega estremisti e la sinistra bolognese ma anche della sudditanza che questa ha nei confronti di eversivi e centri sociali. Semplicemente una vergogna”.